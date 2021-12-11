Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kapadokya Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine, İş Müfettişi Ufuk Yüksekova atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne İsmail Çalgan, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Selim Ak ile Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Nedim Aslan getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan görevinden alındı. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan atandı.

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hasan Ali Karasar getirildi.

Hasan Ali Karasar kimdir? Hasan Ali Karasar kariyeri

1972 yılı Ankara doğumlu olan Prof. Dr. Hasan Ali Karasar lisans öğrenimini 1994 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, yüksek lisansını 1996 yılında Marquette Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, doktorasını ise 2002 yılında yine Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. 2003 – 2013 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Tarih ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde öğretim üyeliği yaptı. Bu süre zarfında, yine Bilkent Üniversitesi Rusya Araştırmaları Merkezi Genel Sekreterliği görevini yürüttü. 2003- 2005 yılları arasında da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Orta Asya Çalışmaları Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2013 yılında Atılım Üniversitesi’nde doçent olarak göreve başlayan Karasar, araştırmalarını Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Uluslararası Politika, Avrasya Çalışmaları, Orta Asya Tarihi ve Politikaları, Stratejik Düşünce Merkezleri ve Dış Politika Yapım Süreçleri konuları üzerinde yürütmektedir. Avrasya ve Bölge Çalışmalarının bir disiplin haline gelmesini sağlayan öncü kişilerden biri oldu. Makaleleri Cornucopia, Europe-Asia Studies, Central Asian Survey, Central Asia-Caucasus Analyst ve Bilig gibi dergilerde yayımlandı. Think-Tanks in Eurasia, Türkiye’de Stratejik Düşünce Kültürü ve Stratejik Araştırma Merkezleri: Başlangıcından Bugüne Türk Düşünce Kuruluşları, Avrasya’da Stratejik Düşünce Kültürü ve Kuruluşları kitaplarının editörlüğünü yapan, Türkistan Bütünleşmesi: Merkezi Asya’da Birlik Arayışları 1991-2001 kitabının yazarı olan Karasar, 2015 yılında yine Atılım Üniversitesi’nde profesör unvanını aldı. Bugüne kadar 35 yüksek lisans tezinin danışmalığını yapan Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, 2014 – 2017 yılları arasında Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini üstlendi. Ağustos 2017 yılından itibaren Kapadokya Üniversitesi’nde vekâleten sürdürdüğü rektörlük görevine ise 28 Aralık 2017 tarihinde asaleten atandı.