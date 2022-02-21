Has limonata nasıl yapılır? Acısız (Sıfır acısız) limonata tarifi nasıl yapılır?

Has limonata tarifi

Sıfır acısız limonata tarifi için malzemeler

1 portakal(büyük)

2 limon

2, 5 litre su

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1, 5 su bardağı şeker

Sıfır acısız limonata (garantili tarif) tarifi nasıl yapılır?

Limon ve portakalımızı buzluğa koyalım. 1 gün buzlukta kalsın. Buzluktan limon ve portakalımızı çıkaralım hafif buzu çözülünce dış kabuklarını bi tabağa rendeleyelim(beyaz kısmını rendelemeyin) rendelediğimiz kabukların üstüne yarım bardak şekeri ekleyip 5 dk elimizle iyice şeker eriyene kadar ovuşturalım Kabukların rengi birbirine iyice çıksın. Portakal ve limonun beyaz kabuk kısmını soyup çöpe atalım üstünde hiç beyaz kabuk kalmasın ki limonat acı olmasın. Soyduğumuz portakal ve limonumuzu küçük parçalara bölüp rondoya atalım. Üstüne kalan 1 bardak şekerimizi ekleyip rondodan çekelim. Çektiğimiz limon ve portakalımızı bi kaba koyalım üstüne 2. 5 litre su ekleyelim ve içine rendeleyip ovdUğümuz kabuklarimizi ve 1 tatlı kaşığı da limon tuzu ekleyip dolapta 1- 2 saat dinlendirmeye bırakalım.

(ara sıra karıştıralım ki hem rengi birbirine iyi geçsin ve limon tuzumuz erisin) Dolapta beklettiğimiz limonatamızı tülbent veya tel süzgeçten(un eklediğimiz)sürahimize süzelim kalan posasınında iyice suyunu sıkıp atalım.