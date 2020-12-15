  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Harry Potter kalesine "stajyer sihirbazlar" aranıyor
Aktüel

Harry Potter kalesine "stajyer sihirbazlar" aranıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:20:13 -
Harry Potter kalesine "stajyer sihirbazlar" aranıyor

LONDRA (AA) - İlk 2 Harry Potter filminde "Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu" olarak kullanılan tarihi kale için "stajyer sihirbaz" arandığı bildirildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, J. K. Rowling'in kitaplarından uyarlanan "Harry Potter ve Felsefe Taşı" ile "Harry Potter ve Sırlar Odası" filmleriyle ünlenen Alnwick Kalesi, "stajyer sihirbaz" ve kostümlü tur rehberi görevleri için 130 kişiyi işe alacak.

Alnwick Kalesi İnsan Kaynakları Sorumlusu Susan Richardson, yaptığı açıklamada, "Gelecek yıl için sezonluk işe alım sürecimizi başlatmaya hazırlanıyoruz." dedi.

Resmi ilanın ocakta yayımlanacağını kaydeden Richardson, "2021 sezonu boyunca gelip Alnwick Kalesi'nde çalışmak istiyorsanız, ziyaretçilerimizin dışarıda harika bir gün geçirmelerine yardımcı olmak için fazladan gayret gösterecek hevesli, olumlu fikirli takım oyuncuları arıyoruz." ifadesini kullandı.

12. yüzyılda inşa edilen kale, başkent Londra'ya yaklaşık 500 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

"Transformers 5: Son Şövalye" filminde de kullanılan kale, özellikle Harry Potter filmleriyle adını duyurmuş ve kalede "Harry Potter turları" düzenlenmeye başlamıştı.

Kale, 2001-2002'de çekilen ilk 2 Harry Potter filminde "Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu" olarak kullanılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! Dönüş resmen başladı
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Dönüş resmen başladı

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalara devam ederken uzman isimlerden son fiyatlara ilişkin uyarılar geliyor.
Aşıda büyük rezillik! Acı gerçek yüzlere bir kez daha vurdu
Korona Virüs

Aşıda büyük rezillik! Acı gerçek yüzlere bir kez daha vurdu

Kapitalist düzenin acımasızlığı kendisini koronavirüs salgınında da gösterdi. Emperyalist zengin ülkeler bu durumda bile aç gözlü davranmayı..
Ömer Çelik açıkladı: AK Parti'den ABD'ye S-400 resti! Türkiye de adım atacak
Siyaset

Ömer Çelik açıkladı: AK Parti'den ABD'ye S-400 resti! Türkiye de adım atacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milli güvenliğimizi korumak adına gereken her türlü tedbiri almaya, hudutlarımızı korumaya devam edeceğiz. ABD..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay