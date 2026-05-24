Harry Kane finalde şov yaptı! Almanya Kupası’nı kazanan Bayern Münih oldu
Bayern Münih, Almanya Kupası finalinde Stuttgart’ı 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu...
Almanya Kupası finalinde sahneye çıkan Bayern Münih, Stuttgart karşısında Harry Kane’in golleriyle kupaya uzandı.
Goller Harry Kane’den
Final maçında Bayern Münih ile Stuttgart, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bayern Münih, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü. Bayern Münih'e kupayı getiren golleri 55, 80 ile 90+2'de penaltıdan Harry Kane attı.
Bundesliga'da da şampiyonluğa ulaşan Bayern, Almanya Kupası zaferiyle birlikte sezonu 2 kupayla kapatmış oldu.
Almanya Kupası'nı en son 2019-2020 sezonunda müzesine götüren Bavyera ekibi, bu kupayla birlikte 21. kez Almanya Kupası'nın sahibi oldu.