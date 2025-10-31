Harran’da öğrenciye sigara işkencesi: Temizlik görevlisi tutuklandı

  • İSTANBUL
Gündem

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Şanlıurfa Harran’da, bir öğrenciyi darbedip vücudunda sigara söndürdüğü iddia edilen temizlik görevlisi tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir öğrenciyi darbedip, vücudunda sigara söndürdüğü öne sürülen okulun temizlik görevlisi tutuklandı. 

 

Sosyal medyada Koyunluca İlkokulunda eğitim gören ikinci sınıf öğrencisi M.B'nin okulda görevli bir temizlik personeli tarafından darbedilerek yüzünde ve ellerinde sigara söndürüldüğü yönündeki paylaşımlar üzerine Harran İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen ve okulda geçici temizlik görevlisi olarak çalışan Z.S. (45) isimli kadın, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

