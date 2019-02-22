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Harran’da kilitli parke döşeme çalışmaları

Harran Belediyesi, ilçe genelinde yol ağını genişletme çalışmaları kapsamında, Duran Mahallesinde çok amaçlı salonun ve caminin çevresinde kilitli beton parke döşemesi yapıyor.

22 Şubat 2019 Cuma 14:59
Harran’da kilitli parke döşeme çalışmaları

Harran Belediyesi, ilçe genelinde yol ağını genişletme çalışmaları kapsamında, Duran Mahallesinde çok amaçlı salonun ve caminin çevresinde kilitli beton parke döşemesi yapıyor.


Harran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, mevsim şartlarının düzelmesi ile birlikte ilçede bulunan çeşitli mahallelerde devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını hızlandırdı. Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz’un talimatlarıyla merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan ilçe genelinde stabilize, kilitli parke ve yeni yol açma çalışmalarını devam ettiren Harran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçedeki kilitli parke taşı ağını da genişletiyor


Fen İşleri ekipleri ilçenin Duran ve Selalmaz Mahallelerinde yürütülen parke taşı döşeme çalışmalarına kötü hava şartlarından dolayı ara vermişti. Hava şartlarının elverişli hale gelmesi ile birlikte ilçede döşeme çalışmaları tekrar başladı ve hızla devam ediyor. Ekipler aynı anda 3 farklı mahallede yürüttükleri çalışmaların ardından diğer mahallelerle çalışma planlarına devam edecek.


Çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedeflenirken, kilitli parke döşenen sokak ve mahallelerde oturan vatandaşlar, Başkan Mehmet Özyavuz’a ve Harran Belediyesine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.


Ekipler, ilçe genelinde yaptığı çalışmaları bölgenin durumuna göre kilitli parke ve stabilize olarak iki şekilde yürütüyor. Harran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bugüne kadar 19 Mahallede toplamda çalışmalarını tamamlamıştı. Ekipler, Harran’da ihtiyaç duyulan her mahalle ve sokakta planlı olarak, ihtiyaçlar tamamlanana kadar çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:59
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