Harran’da Dijital Tarım Projesi hayata geçiyor
Harran Üniversitesi, akıllı tarım araştırma ve uygulama çalışmalarına hız verdi.
Üniversite, verimliliği arttırmak için akıllı tarım sistemleri geliştirmeye başladı. Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ‘Dijital Tarım Projesi’yle ürünlerin internetten takibinin yapılabilmesi için yapay zekâ tabanlı bir sistem ortaya koydu. Projenin tanıtım törenine Şanlıurfa Vali Vekili Mustafa Akın, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik de katıldı.
Robot kullanımı artacak
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şenbayram koordinatörlüğünde Dekan Prof. Dr. Cengiz Kaya ve öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, Doç. Dr. Abdullah Kahriman, Prof. Dr. Ali Fuat Tari, Prof. Dr. Osman Çopur ve Prof. Dr. Recep Gündoğan’ın yer aldığı projeyle tarım alanlarında akıllı sensörlerin, robotların kullanımının arttırılması hedefleniyor. ‘Dijital Tarım Projesi’ çerçevesinde geliştirilen akıllı sensör, derinlik kamerası, drone verileri, milli uydu verileri gibi konularda üreticilere bilgi türetilmesi planlanıyor.