  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Taksit sayısı düşürüldü
Samsun'da "tefecilik" operasyonu
Normalleşmenin ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu
Dolar ve euroda son durum!
Eğitim Harran’da Dijital Tarım Projesi hayata geçiyor
Eğitim

Harran’da Dijital Tarım Projesi hayata geçiyor

Harran Üniversitesi, akıllı tarım araştırma ve uygulama çalışmalarına hız verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 09:24:00 -
Harran’da Dijital Tarım Projesi hayata geçiyor

Üniversite, verimliliği arttırmak için akıllı tarım sistemleri geliştirmeye başladı. Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ‘Dijital Tarım Projesi’yle ürünlerin internetten takibinin yapılabilmesi için yapay zekâ tabanlı bir sistem ortaya koydu. Projenin tanıtım törenine Şanlıurfa Vali Vekili Mustafa Akın, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik de katıldı.

Robot kullanımı artacak

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şenbayram koordinatörlüğünde Dekan Prof. Dr. Cengiz Kaya ve öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, Doç. Dr. Abdullah Kahriman, Prof. Dr. Ali Fuat Tari, Prof. Dr. Osman Çopur ve Prof. Dr. Recep Gündoğan’ın yer aldığı projeyle tarım alanlarında akıllı sensörlerin, robotların kullanımının arttırılması hedefleniyor. ‘Dijital Tarım Projesi’ çerçevesinde geliştirilen akıllı sensör, derinlik kamerası, drone verileri, milli uydu verileri gibi konularda üreticilere bilgi türetilmesi planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay