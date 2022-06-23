Harran Üniversitesi, kız öğrenci yurdunu kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İhale Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Mardin Yolu Üzeri Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı salonunda 4.7.2022 tarih ve saat 14.30’da gerçekleştirilecek. 795.39 m2 alanlı kız öğrenci yurdu 5 yıllığına kiraya verilecek. Binadan yıllık 168.000 TL kira bedeli (kdv haric) alınacak.

İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Harran Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Konut ve Taşınmazlar Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilecektir.

Geçici Teminat Bedeli Harran Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası Girişimci Şube TR83 0001 0022 6645 2677 0050 91 numaralı İban’a yatırılacaktır. (Geçici teminat belgesi açıklama kısmında kişi ise “T.C kimlik no, adı soyadı, ihale bilgisi”; Firma ise “Vergi kimlik no firma bilgisi ve ihale bilgisi” eklenmesi gerekmektedir.)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız