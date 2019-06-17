Harput Konağı, Kürsübaşı ve Gastronomi Müzesi oluyor

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan HarputKonağı’nın belediyeye devredilmesinin ardından Kürsübaşı ve Gastronomi Müzesi olacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın girişimleriyle İl Özel İdaresine ait Harput Konağı belediyeye devredildi. Devir işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın önceden projesine başlattığıKürsübaşı ve Gastronomi Müzelerinin Harput Konağı içerisinde yer alacağı aktarıldı.

Elazığ Belediyesi’ne devredilen Harput Konağı içerisinde yapılacak olan müzelerin turizmin gelişmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, seçim sürecinde açıkladığı 100 projeden 2’sinin yer sorununu bu şekilde çözdüklerini söyledi.

Turizmle Harput’u, Harput ile de Elazığ’ı kalkındırmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Şerifoğulları; "Seçim sürecinde açıkladığımız 100 projeden 2’si ile ilgili çok önemli bir adım attık. Tabi bilindiği üzere seçim sürecinde ’Müzeler Şehri Elazığ’ başlığıyla önemli projeler açıklamıştık. Şimdi bu projelerden 2’sini hayata geçiriyoruz. Musiki kültürümüzün hayat bulacağı Kürsübaşı Müzesi ve ülkemizin en zengin mutfakları arasında yer alan ve gerçek bir hazine olan Elazığ mutfağının tanıtılacağı Gastronomi Müzesi ile ilgili proje çalışmalarına daha önce başlamıştık. İl Özel İdaresinden belediyemize devredilen Harput Konağı’nda yapacağımız Kürsübaşı ve Gastronomi Müzeleri şehrimize şimdiden hayırlı olsun"dedi.

"Sırada Harput Alimler, Kent ve Basın Müzesi projeleri var"

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelecek, şehrin kimliğini yansıtan müze projelerini birer birer hayata geçirerek, turizme önemli katkılar sağlamayı hedeflediklerine değinen Şerifoğulları," Bu kapsamda şehrimizin manevi büyüklerinin isimlerinin yaşatılacağı Harput Alimler Müzesi, şehir hayatı ve tarihinden kesitlerin bulunacağı Kent Müzesi ve şehrimizde geçmişi uzun yıllara dayanan basınımıza ait tarihi bilgilerin bulunacağı Basın Müzesini de inşallah şehrimize kazandıracak ve böylelikle gerçek bir müzeler şehri ünvanına kavuşmuş olacağız.Güzel bir sinerji yakaladık. Projelerimizi hayata geçirirken kamu kurum ve kuruluşlarımızla, üniversitemizle, odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu birlikte önem vererek, projelerimizi birer birer hayata geçireceğiz. Kürsübaşı ve Gastronomi Müzelerimizin yer tahsisi konusunda bizlere destek olan valimize teşekkür ediyor, birlikteliğimizin Elazığ’ımıza güzel hizmetlere vesile olacağına yürekten inanıyorum"ifadelerini kullandı.