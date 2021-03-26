  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Harp Okullarına girişler nasıl olacak? Harp Okullarına giriş şartı nedir?
Gündem

Harp Okullarına girişler nasıl olacak? Harp Okullarına giriş şartı nedir?

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği ile Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokullarına girişine ilişkin önemli bir karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki MSÜ’ye giriş şartı nedir? Harp Okullarına girişler nasıl olacak? Astsubay Meslek Yüksek Okuluna nasıl girilir? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 14:47:00 - 2021-03-26 14:49:03
Harp Okullarına girişler nasıl olacak? Harp Okullarına giriş şartı nedir?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Yönetmeliği ile Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Bu yönetmeliklerle 2001 tarihli Harp Okulları Yönetmeliği ve 2003 tarihli Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Önceki yönetmelikte giriş koşulları arasında sayılan “Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin, tutum ve davranışları ile yasadışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması” şartı yeni yönetmelikte yer almadı. Bunun yerine önceki yönetmelikte olmayan “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak” hükmü giriş koşullarına eklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Harp Okullarına giriş düzenlemesini ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu bir yasal düzenleme değildir, bir yönetmeliktir. Bakanlık veya bakanlıklarımız bu tür yönetmelikleri zaman zaman ülkemizin veya ordumuzun huzuru için yaparlar ve bu da bu vesileyle atılmış bir adımdır, alınmış bir karardır." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teknoloji devinden bomba karar! Otomobil üretecek
Teknoloji

Teknoloji devinden bomba karar! Otomobil üretecek

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin elektrikli otomobil sektörüne girmeye hazırlandığı belirtildi.
Meral Akşener, Yunan Büyükelçi karşısında eğildi!
Siyaset

Meral Akşener, Yunan Büyükelçi karşısında eğildi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Yunan Büyükelçi karşısında eğildiği görüntü; muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri karşı..
Masada kritik konular var! Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti
Gündem

Masada kritik konular var! Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay