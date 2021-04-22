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Gündem Harp okulları için müthiş karar
Gündem

Harp okulları için müthiş karar

TOKİ, Hava, Kara ve Deniz harp okullarına 4 cami inşa edecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 08:43:00 -
Harp okulları için müthiş karar

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer alan 3 harp okuluna cami inşa edecek. TOKİ, Ankara Çankaya'daki Kara Harp Okulu'nda, İstanbul Tuzla'daki Deniz Harp Okulu'nda, Bakırköy'deki Hava Harp Okulu'nda birer adet cami inşa etmek için ihale düzenleyecek. 7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ihale kapsamında Tuzla'daki Deniz Harp Okulu ile Yeşilköy'deki Hava Harp Okulu'ndaki cami yaklaşık 900 metrekarelik alana, Ankara'daki Kara Harp Okulu'ndaki cami ise yaklaşık 700 metrekarelik bir alana inşa edilecek.

Ayrıca Ankara Sincan'daki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda demiryolu hattı üzerinde bulunan ve yıkılacak olan caminin yerine de yeni cami yapılacak. Çalışma kapsamında proje alanlarında altyapı ve çevre düzenlemesi de yapılacak. Sabah'ın aktardığına göre, İstanbul'daki Hava ve Deniz harp okullarında yapılacak camilerin etrafına erguvan ağaçları dikilecek. TOKİ tarafından inşa edilecek 4 caminin yaklaşık 1.5 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

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Yorumlar

selocan

oooo güzel ama dikkat mahalle köpeklerine gün doğdu başlarlar havlamaya bazen sürü ile bazen tek hama sadece havlarlar bi süre sonra susmak zorunda kaırlar köpecikler
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adas

Cami yaptınız tamam da keşke içini dolduracak gerçek müslümanlar da olsa ülkede.
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