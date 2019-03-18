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Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Kastamonu protokolünü ağırladı

Çanakkale zaferinin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:30
Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Kastamonu protokolünü ağırladı

Çanakkale zaferinin 104. yıldönümü kapsamonda Kastamonu protokolü, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret etti.



Kastamonu’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’ncü yıldönümü nedeniyle program gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bu nedenle Kastamonu Protokolü, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şubesini ziyaret etti. Programda konuşan Vali Yaşar Karadeniz, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Mareşal Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir ve daha çok komutan Kurtuluş Savaşında yönetin kadrolarının tamamına yakını Çanakkale Cephesinde savaşmış ve orada yaşamış olan komutanlardır. Oradan aldıkları manevi güçle Kurtuluş Savaşını yönetmişlerdir. Tecrübelerini Kurtuluş Savaşına yansıtmışlardır. İkincisi o topraklardan geçerken yazan o yazı hakikaten Çanakkale bir devrin battığı yerdir. O batan devir toprak egemenliğine dayalı emperyalizm devrinin bittiği yerdir Çanakkale" dedi.



Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise her zaman şehit aileleri ve yakınlarının yanında olduklarını söyledi. Başkan Babaş, “Çanakkale, Türk tarihinin en önemli destanlarından biridir. Bir destan yazılmıştır. Aklıyla, fikriyle büyük bir mücadelenin örneğidir. Hiçbir zaman unutmadık. Bundan sonra da unutmayacağız. O nedenle bugün burada sizlerle birlikteyiz. Bugünümüzü hem şehitlerimizi hem de gazilerimizle, hem de sizlerle birlikte vakit geçirmek istiyoruz. Ben özellikle bu güzel bina da 24 saat vakit geçiren birlikte beraber olan siz değerli şehit ve gazi yakınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan bundan sonra da yalnız bırakmayacaktır. Birlikte hep beraber sizlerle beraberiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:30
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