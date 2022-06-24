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Dünya Harkov’da 9 katlı binanın çatısındaki bomba vinçle çıkarıldı
Dünya

Harkov’da 9 katlı binanın çatısındaki bomba vinçle çıkarıldı

Ukrayna’nın Harkov bölgesinde Rus ordusu tarafından 9 katlı binaya atılan bomba, ekiplerin titiz çalışmasıyla vinç kullanılarak sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 16:35:00 - 2022-06-24 17:25:46

Ukrayna’nın Harkov bölgesinde Mart ayında 9 katlı bir binaya atılan ve infilak etmeyen Rus yapımı bomba, ekiplerin titiz çalışmasıyla vinç kullanılarak sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusunun kontrol altına aldığı bölgelerde patlamamış yüzlerce mühimmat bulunuyor. Harkov bölgesine bağlı Pivnichna Saltivka’da bomba imha ekipleri ve Acil Durumlar Servisine bağlı bir ekip, 9 katlı bir binaya Mart ayında atılan, ancak infilak etmeyen Rus yapımı FAB-500 tipi bombayı bulunduğu yerden çıkarabilmek için titiz bir çalışma başlattı.

Operasyonla çatıdan çıkarıldı

Mart ayında bölgedeki hava saldırılarının aralıksız devam etmesiyle bulunduğu yerden alınamayan bomba, 3 ay sonra özel kurtarma aracı, forklift, vinç ve yaklaşık 10 bomba imha uzmanı ile kurtarma görevlilerinin katıldığı operasyonla çatıdan çıkarıldı.

Bombanın isabet ettiği yerde infilak etmesi durumunda binayı yerle bir edebilecek güçte olduğu belirtildi. FAB-500, öncelikle Rus Hava Kuvvetleri, eski Sovyet ülkeleri ve ihraç edilen diğer ülkeler tarafından kullanılırken, yüksek patlayıcı bir savaş başlığına sahip olduğu biliniyor.

 

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