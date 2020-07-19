Hareketli cisimleri takip edebilen mini kamera geliştirildi!

Washington Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, kamera teknolojisinin ne kadar küçülebileceğini ortaya çıkarmak amacıyla böceklerin sırtına yerleştirilecek ve böceklerin gördüğü her şeyi takip edebilecek 250 miligram ağırlığında oldukça küçük bir kamera düzeneği geliştirdi.

Yeni cihazın yüksek çözünürlüklü ve panoramik görüntüler çekilebildiği, hareketli bir cisimi takip edebildiği belirtildi.

Düşük enerji tüketimine sahip olan yeni mini kameralar ile birlikte gelecekte kamera sistemlerinin daha küçük hale getirilmesi ve robotlara görüş sağlanabilmesi amaçlanıyor.