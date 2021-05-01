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Yerel Hareketli anlar! Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymadı
Yerel

Hareketli anlar! Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymadı

Bursa'da "dur" ihtarına uymayan ve motosikletini polisin üzerine süren şahıs gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 14:54:00 -
Hareketli anlar! Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymadı

Polis ekipleri şüphelendikleri motosikletin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundular. Bu uyarıyı dikkate almayan sürücü, motosikleti polisin üzerine sürdü.

Ekiplerce zorlukla durdurulan motosikletin sürücüsü Zafer A.(27), polise zorluk çıkarmaya devam edince kelepçelenerek etkisiz hale getirildi.

Sürücüye "dur" ihtarına uymamaktan 166 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL ve trafiği tehlikeye sormaktan 550 TL ile trafikten çekme belgeli araç kullanmaktan 1002 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca sürücü ve arkadaşı Erdinç S.'ye (28) sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandı.

Sürücü gözaltına alınırken, arkadaşı evine gönderildi.

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