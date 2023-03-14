  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cübbeli Ahmet Hoca'nın işaret ettiği 14 Mart gecesine saatler kala yeni açıklama! Çok az kaldı, bunları yapın

Flaş iddia Fenerbahçe’yi sarstı! Ali Koç gidiyor

O vekil 'yeter artık' deyip isyan etti: ‘Nerede terörist varsa tamamı Millet İttifakı’nı destekliyor!’

TOGG rakiplerine taş çıkardı! Bu özelliği çok konuşuldu

Bu heykeli iki yılda bitiremeyen CHP deprem konutları için "bir yıl çok fazla biz daha erken bitiririz" diyor

CHP'li belediye Armağan Çağlayan'ı çılgına çevirdi: Siz beni satın alamazsınız

Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! Yüzeye yakın gerçekleşti

Operasyonu Bakan Soylu yönetti... İstanbul’da kokain çetesine büyük darbe!

Timur Soykan sen bir riyakarsın, sen bir... Gerisini siz doldurun

Araç sahipleri dikkat! Otomotiv Sanayii'de Şubat ayı verileri ortaya çıktı! Satın alma oranı belli oldu
Gündem Harekete geçildi! Bu defa hapı çok fena yuttular
Gündem

Harekete geçildi! Bu defa hapı çok fena yuttular

Rekabet Kurumu, artan ev ve kira fiyatları için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 14:43:00 -
Harekete geçildi! Bu defa hapı çok fena yuttular

Rekabet Kurumu, artan ev ve kira fiyatları için harekete geçti.

Kurum, Ankara'da faaliyet gösteren emlakçıların ve komisyoncuların, gayrimenkul satış ve kiralama ücretlerinde birlikte fiyat belirleyerek rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla ön araştırma başlattı.

Rekabet Kurumu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ankara'da faaliyet gösteren emlakçıların ve komisyoncuların, gayrimenkul satış ve kiralama ücretlerinde birlikte fiyat belirleyerek rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla ön araştırma açılmasına karar verdi.

Edinilen bilgiye göre, Rekabet Kurumu, 6 Şubat tarihli depremler sonrası emlak piyasasında yaşanan fiyat dalgalanmalarını yakın takibe aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kurum, olası bir kartelleşmeye karşı gereken denetim ve yaptırım mekanizmalarının işletilmesi için harekete geçti.

Bu kapsamda Kurum tarafından, Ankara'da faaliyet gösteren emlakçıların, gayrimenkul danışmanlarının ve komisyoncuların, gayrimenkul satış ve kiralama ücretlerinde birlikte fiyat belirleyerek rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla ön araştırma başlatıldı. Sektörde faaliyet gösteren çok sayıda teşebbüste kurum uzmanları tarafından yerinde inceleme gerçekleştiriliyor.

Elde edilen bulgular doğrultusunda incelemelerin kapsamının genişletilerek diğer illerin de kapsama dahil edilebileceği belirtiliyor.

"En ağır yaptırımlar uygulanacak"

Rekabet Kurumu yetkilileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra gayrimenkul satış ve kiralama bedellerinde görülen yüksek oranlı artışların, gerek bulunduğu şehirde ev arayan gerekse deprem nedeniyle farklı yerlere taşınmak durumunda kalan tüm vatandaşlar bakımından mağduriyet oluşturduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Rekabet Kurumu, tüm teknik altyapısı ve personel kaynağıyla kartelleşmeyi engellemeye yönelik olarak yaptığı incelemeleri gayrimenkul piyasası üzerinde derinleştirmeye önümüzdeki dönemde de devam edecek, piyasa koşulları dışında gerçekleşen fiyat oluşumlarına yol açanların tespiti halinde sorumlular hakkında en ağır yaptırımları uygulayacaktır."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23