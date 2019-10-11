0553 313 94 23

Harekata karşı çıkan HDP'li Ali Kenanoğlu'ndan 'Alevi' provokasyonu!

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na her PKK yanlısı gibi tepki gösterdi. Operasyonu gayri meşru gösterme çabasına giren terör sevici vekil, TBMM kürsüsünde Alevilerle ilgili büyük bir provokasyona imza attı.

11 Ekim 2019 Cuma 15:32
Harekata karşı çıkan HDP'li Ali Kenanoğlu'ndan 'Alevi' provokasyonu!

Suriye'de Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, HDP'yi çılgına çevirdi. Hemen her gün ithamlar ve halkı provoke eden konuşmalar birbirini izliyor.

Provokasyon kokan açıklamalardan birisini de HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu yaptı.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM kürsüsünde konuşma yapan Kenanoğlu, "Rojava aynı zamanda bir Alevi yerleşim bölgesidir. Siz Türkiye'de Alevilere yaşam hakkı vermeyeceksiniz ama Suriye'de Alevileri koruyacaksınız öyle mi?" ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 15:32
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan 'sınırları açarız' demişti! Bulgaristan'dan ilk açıklama geldi
    1. Erdoğan 'sınırları açarız' demişti!..
    2. Mazeret izni kaç gündür?
    3. Rusya'dan 'Barış Pınarı Harekatı'..
    4. Harekata karşı çıkan HDP'li Ali..
    5. Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
    6. Metin Şentürk’ten duygulandıran..
    7. Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı'ndan..
    8. Mazeret izini yıllık izinden düşer mi?
    9. Komşu'yu korku sardı: Türkiye kapıları..
    10. Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı..
    11. Kayserispor, Samet Aybaba ile sözleşme..
    12. Dışişleri Bakanlığından flaş harekat..
    13. Rusya'dan Barış Pınarı Harekatı..
    14. Arabası çekilen pilavcı yaşananlara..
    15. Trump tehdit etmişti... Suudi..
    16. Şehidin arkadaşlarından büyük vefa!..
    17. İstanbul'da sattıkları otomobilleri..
    18. Barış Pınarı Harekatı'ndan bir güzel..
    19. Pasaport yenileme nasıl yapılır?..
    20. İsveç, AB’den Türkiye’ye silah..
    21. Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! İşte..
    22. Avrupa kulübünden skandal hamle!..
    23. İyi Partili Ümit Özdağ'ı şok eden..
    24. Harekat sonrası elebaşı Murat..
    25. Nurettin Davulcu kimdir, nerelidir?..
    26. Harekat sonrası Erdoğan'dan kritik..
    27. Manchester United Fenerbahçe'nin..
    28. Erdoğan Stoltenberg'i kabul etti
    29. HDP, TBMM'de teröristlere yine kucak..
    30. Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası
    Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
    YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2019
    Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
    Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
    Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!
    Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!