Harekata karşı çıkan HDP'li Ali Kenanoğlu'ndan 'Alevi' provokasyonu! HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na her PKK yanlısı gibi tepki gösterdi. Operasyonu gayri meşru gösterme çabasına giren terör sevici vekil, TBMM kürsüsünde Alevilerle ilgili büyük bir provokasyona imza attı.

Suriye'de Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, HDP'yi çılgına çevirdi. Hemen her gün ithamlar ve halkı provoke eden konuşmalar birbirini izliyor. Provokasyon kokan açıklamalardan birisini de HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu yaptı. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM kürsüsünde konuşma yapan Kenanoğlu, "Rojava aynı zamanda bir Alevi yerleşim bölgesidir. Siz Türkiye'de Alevilere yaşam hakkı vermeyeceksiniz ama Suriye'de Alevileri koruyacaksınız öyle mi?" ifadelerine yer verdi.

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