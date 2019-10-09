Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu CNN Türk muhabiri canlı yayın için hazırlık yaparken, Türk ordusu Barış Pınarı Harekatı’na başladı. Muhabirin verdiği tepki ve yayına alınması için bağrışı dikkat çekti.

CNN Türk muhabirinin Ceylanpınar'da yaptığı yayında sınırdaki son gelişmeleri ekran başındakilere aktardığı sırada Barış Pınarı Harekatı Başladı. Ceylanpınar'ın karşısında yer alan Resulayn'daki patlamanın ardından sıcağı sıcağına açıklamalarda bulunan CNN Türk muhabiri, "Operasyon başladı mı bilemiyoruz fakat jet sesleri ve patlama sesleri duyduk. PKK/PYD hedeflerinin vurulduğunu tahmin ediyoruz" dedi. 3 kez uçak sesi duyduklarını belirten muhabir, "Uçak seslerinin ardından patlama sesleri duyduk. Patlamanın ardından Resulayn'dan dumanların yükseldiğini gördük. Patlama seslerini net bir şekilde duyduk" dedi. CNN muhabirinin sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nın başladığını duyurdu.

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