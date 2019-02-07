Harden'dan Kings'e 36 sayı - NBA'de Houston Rockets, yıldız basketbolcusu James Harden'ın 36 sayı attığı maçta Sacramento Kings'i 127-101 yendi



İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden'ın 36 sayıyla oynadığı maçta Sacramento Kings'i 127-101 mağlup etti. NBA'e 7 maçla devam edildi. Rockets'ın deplasmanda Kings'i 127-101 yendiği karşılaşmada 36 sayı, 6 ribaunt, 1 asistlik performans sergileyen Harden, takımının galibiyetinde başrol oynadı. Harden, üst üste 28. maçında 30 ve üstünde sayı atmayı başardı.

Sezonun 32. galibiyetini alan Rockets'ta Gerald Green 25 sayı üretirken, Chris Paul 15 sayı, 11 asistle, Kenneth Faried de 13 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Ev sahibi ekipte ise Buddy Hield 20 sayı, 10 ribaunt, Marvin Bagley 10 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan diğer isimler oldu.

- Ersan'dan Wizards potasına 12 sayı

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, sahasında Washington Wizards'ı 148-129 yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti. 17 dakika süre alan Ersan İlyasova'nın 12 sayı, 1 ribauntla oynadığı mücadelede, Giannis Antetokounmpo 43 sayı, 7 ribaunt, 4 asistlik performansla galibiyete önemli katkı sağladı. Bradley Beal'ın 30 sayıyla oynadığı konuk ekipte, Tomas Satoransky 16 sayı, 10 asist, Thomas Bryant 26 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

- Sonuçlar

Brooklyn Nets-Denver Nuggets: 135-130 Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 120-125 Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 148-129 Dallas Mavericks-Charlotte Hornets: 99-93 Utah Jazz-Phoenix Suns: 116-88 Sacramento Kings-Houston Rockets: 101-127 Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 141-102



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