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Dünya Harchaoui kritik detayı paylaştı: Türkiye'nin hamleleri Paris'i harekete geçirdi
Dünya

Harchaoui kritik detayı paylaştı: Türkiye'nin hamleleri Paris'i harekete geçirdi

İsviçre merkezli Ulusötesi Organize Suçlara Karşı Küresel Girişim analisti Jalel Harchaoui, Türkiye'nin Nijer ve Mali gibi eski Fransız sömürgelerine yönelik adımlarının Paris'i harekete geçirdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 16:28:00 -
Harchaoui kritik detayı paylaştı: Türkiye'nin hamleleri Paris'i harekete geçirdi

Türkiye'nin Sahel Bölgesi'nde çok iddialı olduğunu belirten Harchaoui, Türkiye'nin Nijer ve Mali gibi eski Fransız sömürgelerine yönelik hamlelerinin Paris'te alarma neden olduğunu söyledi.

Cenevre merkezli Glob'un kıdemli üyelerinden Jalel Harchaoui, Afrika'da Türkiye ve Fransa arasında yaşanan rekabetle ilgili Batı basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Ankara'nın kıtadaki varlığının özellikle Sahel bölgesinde geliştiğini belirten Harchaoui, Türkiye'nin Nijer ve Mali gibi eski Fransız sömürgeleriyle bağları geliştirmeye yönelik hamlelerinin Paris'te alarma neden olduğunu söyledi.

Harchaoui, "Sahel'de gerçek bir rekabet var. Türkiye askeri olarak orada olmak istediği için diplomatik olarak zaten çok hazır ve ticari olarak çok iddialı" dedi.

 

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