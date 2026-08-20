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Yerel Harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne ceza kesildi
Yerel

Harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne ceza kesildi

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Harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne ceza kesildi

Erzurum'da harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 3 bin lira idari para cezası uygulandı.

Erzurum'da harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne 3 bin lira ceza uygulandı.

Emniyet Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sosyal medyada paylaşılan, 25 RA 972 plakalı beton mikserinin kent merkezinde harç dökerek ilerlediğini gösteren görüntüler üzerine harekete geçti.

 

Sürücünün E.Ç. olduğunun tespit edilmesi üzerine, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 3 bin lira idari para cezası uygulandı.

Beton mikserinin seyir halindeyken harç döktüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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