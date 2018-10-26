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Haramidere- TEM bağlantı yolunda feci kaza: 1 kişi öldü

Haramidere-TEM bağlantı yolunda, karşıya geçmek isteyen bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

26 Ekim 2018 Cuma 08:51
Haramidere- TEM bağlantı yolunda feci kaza: 1 kişi öldü

Kaza, 07.00 sıralarında Avcılar Haramidere TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Sadık Perçin’e otomobil çarptı. Çarpanın etkisiyle Perçin yere yığıldı.

Perçin’e çarpan otomobil, daha sonra personel taşıyan servis aracına çarptı. Plakası öğrenilemeyen otomobil daha sonra kaza yerinden kaçtı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sadık Perçin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis kaza yerinde önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sadık Perçin’in cenazesi morga kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle trafik akışı bir müddet tek kontrollü bir şekilde sağlandı. Cenazenin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. 

Olay yerinde inceleme yapan ekipler görgü tanıklarının ifadelerini alarak kaçan otomobili bulmak için çalışma başlattı. 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 08:51
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