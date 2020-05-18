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Haramidere E-5 yanyolda kontrolden çıkan bir kamyon devrildi. Yaralı sürücü araç içerisinden çıkarmak için bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman yan yolda trafik oluştuğu gözlendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Haramidere E-5 yanyolda kontrolden çıkan bir kamyon devrildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 09:53:54 -
Haramidere E-5 yanyolda kontrolden çıkan bir kamyon devrildi. Yaralı sürücü araç içerisinden çıkarmak için bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman yan yolda trafik oluştuğu gözlendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Haramidere E-5 yanyolda kontrolden çıkan bir kamyon devrildi. Yaralı sürücü araç içerisinden çıkarmak için bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman yan yolda trafik oluştuğu gözlendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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