Haram paradan hayır gelmez

Resul Ekrem Şahan Ankara

Türkiye’de son yıllarda internet üzerinden kumar ve bahis oynayanların sayısı gitgide artarken, “Talih Kuşu” ismiyle insanlara hoş gösterilen Milli Piyango da bu haram çarkını beslemeye devam ediyor. ‘Bir kereden bir şey olmaz’ mantığıyla piyango, kumar ve bahis oyunlarından gelen haram parayla refaha kavuşacaklarını sanan aileler, çoğunlukla dağılmakla karşı karşıya kalıyor.

Kiminin ailesi dağıldı kimisi intihar etti

Dinimizin açıkça haram olduğunu beyan etmesine rağmen Milli Piyango’nun sözde talihlisi banka memuru Yeşim Akyol’a 2003 yılında piyangodan 2 milyon TL çıktı. Akyol, severek evlendiği eşi ile haram parayı kazandıktan sonra sık sık kavga etmeye başladı ve 8 yıllık avukat eşi Güray Akyol’u boşadı.

Erzurumlu 9 çocuk babası Ahmet Bayram ise 2005 yılındaki çekilişte 1 milyon 250 bin TL kazanarak bir anda zengin oldu. Haram paranın saadet getirmeyeceğini bilmeyen Bayram, parayı bulduktan kısa bir süre sonra İstanbul’a yerleşerek eşini boşadı. Daha sonra sürüklendiği borç batağından çıkamayınca intihar etti.

Şeytanın oyunu

Vatandaşları yılbaşı öncesi bir kez daha Yeni Akit aracılığıyla uyaran Diyanet-Sen eski Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Milli Piyango uygulaması yıllardır devam eden büyük bir yanlıştır. Kumar Müslüman bir toplumun değerlerine uymaz. Bu resmen devlet eliyle oynatılan ve adına da milli denilen kumardır. İnsanları büyük umutlara kaptırıp umutsuzluğa sokmaktan başka bir şey değildir. Şeytanın oyunundan başka hiçbir şey değildir. Bu işin kazananı da olmaz. Kazanan herkesin hayatı ise büyük felakete uğramış, büyük sıkıntılar ve yokluklar çekmişlerdir. Çünkü kumar Allah’ın emriyle yasaklanmıştır. Allah’ın yasakladığı şeyin başarısı da kazananı da olmaz. 10 lira da olsa ümmet, paralarını ve çocuklarının rızıklarını sahtekarlara yedirmemelidir” dedi.