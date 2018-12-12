Haram için kuyruktalar

Yeni yıla sayılı günler kala, her yıl tanık olduğumuz haram kuyruğu bu sene de oluştu. Yılbaşı piyangosunda bazı bayiler önünde şimdiden yüzlerce metrelik sıra olmaya başladı. Toplumun birçok kesiminden gelen haram yasaklansın talebi ciddiye bile alınmazken, alınan bilet sayısının daha da artırılması için söz konusu biletler bu sene ilk olarak internet üzerinden satışa sunulmaya başlandı. Konuya ilişkin Akit’e özel açıklamalarda bulunan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, “Sadece yılbaşı piyangosu değil, loto, toto, iddia gibi Türkiye’de ciddi bir kumar sektörü oluştu. Devletin kumarı organize etmesi başlı başına bir yanlıştır” diye konuştu.

Kumarın küçüğü büyüğü olmaz

Devlet bir taraftan anayasal görev olarak toplumun ahlakını koruma görevini yüklenmesine rağmen kumar oynattığını belirten Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, “Türkiye’de kumar oynamak ve oynatmak yasak. Ancak piyango adı altında devlet bu işi yıllardır organize ediyor. Son dönemlerde bazı tartışmalar oldu ancak, devlet pastanın büyüklüğü nedeni ile bu işi bırakmadı. Kumarın küçüğü ya da büyüğü olmaz. Devletin kumarı organize etmesi başlı başına bir yanlıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapının kapatılması lazım

Yılbaşı piyangosunun yanı sıra birçok farklı isimde kumarın oynatıldığına dikkat çeken Kaya, “Biz biliyoruz ki birçok insan piyango gibi küçük ve zararsız rakamlarla kumar oynamaya başlıyor. Ancak kumarın daha sonra nasıl büyük belalara yol açtığını biliyoruz. Küçük büyük demeden bu kapının kapatılması lazım. Sadece yılbaşı piyangosu değil, loto, toto, iddia gibi Türkiye’de ciddi bir kumar sektörü oluştu. Devlet bu işin içine en derinine kadar bulaşmış durumda. İnsanların hayallerini sömürerek huzura kavuşulmaz. Allah'ın haram ettiğine kapı açmak daha sonra telafi edilemez zararlara yol açar” ifadesini kullandı.