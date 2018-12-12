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Haram için kuyruktalar

‘Milli’ adı altında devlet eliyle haramın yaygınlaştırıldığı yılbaşı piyangosunda bazı bayiler önünde şimdiden yüzlerce metrelik kuyruk oluşmaya başladı. Toplumun birçok kesiminden gelen “haram yasaklansın” talebi ciddiye bile alınmazken, biletler bu sene ilk olarak internet üzerinden satışa sunulmaya başlandı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:24
Haram için kuyruktalar

Yeni yıla sayılı günler kala, her yıl tanık olduğumuz haram kuyruğu bu sene de oluştu. Yılbaşı piyangosunda bazı bayiler önünde şimdiden yüzlerce metrelik sıra olmaya başladı. Toplumun birçok kesiminden gelen haram yasaklansın talebi ciddiye bile alınmazken, alınan bilet sayısının daha da artırılması için söz konusu biletler bu sene ilk olarak internet üzerinden satışa sunulmaya başlandı. Konuya ilişkin Akit’e özel açıklamalarda bulunan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, “Sadece yılbaşı piyangosu değil, loto, toto, iddia gibi Türkiye’de ciddi bir kumar sektörü oluştu. Devletin kumarı organize etmesi başlı başına bir yanlıştır” diye konuştu.

Kumarın küçüğü büyüğü olmaz

Devlet bir taraftan anayasal görev olarak toplumun ahlakını koruma görevini yüklenmesine rağmen kumar oynattığını belirten Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, “Türkiye’de kumar oynamak ve oynatmak yasak. Ancak piyango adı altında devlet bu işi yıllardır organize ediyor. Son dönemlerde bazı tartışmalar oldu ancak, devlet pastanın büyüklüğü nedeni ile bu işi bırakmadı. Kumarın küçüğü ya da büyüğü olmaz. Devletin kumarı organize etmesi başlı başına bir yanlıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapının kapatılması lazım

Yılbaşı piyangosunun yanı sıra birçok farklı isimde kumarın oynatıldığına dikkat çeken Kaya, “Biz biliyoruz ki birçok insan piyango gibi küçük ve zararsız rakamlarla kumar oynamaya başlıyor. Ancak kumarın daha sonra nasıl büyük belalara yol açtığını biliyoruz. Küçük büyük demeden bu kapının kapatılması lazım. Sadece yılbaşı piyangosu değil, loto, toto, iddia gibi Türkiye’de ciddi bir kumar sektörü oluştu. Devlet bu işin içine en derinine kadar bulaşmış durumda. İnsanların hayallerini sömürerek huzura kavuşulmaz. Allah'ın haram ettiğine kapı açmak daha sonra telafi edilemez zararlara yol açar” ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 11:24
  1. Yeni yıl
  2. Yılbaşı piyangosu
  3. Akit
  4. Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya
  5. kumar

YORUM YAZ

  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ5 dk önce
    HARAM EDEBİYATI BAŞLADI YİNE .BU İNTERNET SİTESİDE MUSLUMAN DUŞMANI KAFİRLERİN İCADI.ONLARIN UYGULAMASINI NİYE KULLANIYORSUNUZ..BUDA YASAK.BUDA HARAM.
  • hakhak8 dk önce
    öyle demeyin ... o biletlerden şaraplardan sigarlardan genel evden gelen vergilerden sizin gibi yandaşlara azmı para akıyor o diyanet işleri denen gürühun maaşları nerelerden veriliyor sanıyorsunuz. onlar olmazzsa hepiniz aç kalırsınız.
  • GODLESSGODLESS11 dk önce
    ... ÇOK NET. İŞTE O ZAMAN HARAMLA ZİYANI SİZE NASIL AYIRT EDECEĞİNİZİ UYGULAMALI GÖSTERECEĞİM.
  • Eyüp karaEyüp kara14 dk önce
    Herseyi özellestiriyorsunuz bunu niye özellestirmiyorsunuz ak parti nin anaptan ne farki kaldi arkadaslar biz müslüman gorunen anap dyp tarzi bi partiyi istemiyoruz artik
  • furkanfurkan15 dk önce
    HEM HARAM HEMDE BATIYA ÖZENME BİDATI
  • hayatihayati22 dk önce
    oON NUMARAÇEKİLİŞİ deHARAM mıacaba
  • DoktorDoktor23 dk önce
    Enflasyonla topyekün mücadele değil Küfürizme karşı topyekün mücadele gerek. Oda alarak değil BOYKOT ederek olur. Kafiri dijital materyel kültürel BOYKOT
  • Yusuf Yusuf 32 dk önce
    Su yasima kadar bir kurus bile kumara veya sans oyunlarina veya piyangoya yatirmadim elhamdulillah. Vatandas haram islemek istiyorsa devlet ne yapsin. Devlet mani olsa bunlar yine baska bir yolunu bulurlar.
  • veliveli33 dk önce
    ... alooo dur bakalım,ne helali haramı. burası laiktir ...
  • salihsalih42 dk önce
    ;ALLAH en güçlü ve haklı dır.HAKİMİYET O'NA AİTTİR.diyen MÜSLÜMANLAR ARIYORUZ.
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