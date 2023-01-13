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İSLAM Haram ayları nelerdir? Recep ayı haram ay mıdır?
İSLAM

Haram ayları nelerdir? Recep ayı haram ay mıdır?

23 Ocak Pazartesi günü recep ayı başlayacak. Recep ayı öncesinde ise pek çok kişi 'Haram ayı nedir?' sorusunu araştırıyor. Peki, haram ayı ne demek? Haram ayında ne yapılır?

Yeniakit Publisher
2023-01-13 23:55:00 -
Haram ayları nelerdir? Recep ayı haram ay mıdır?

Milyonlar büyük bir heyecanla üç ayları bekliyor. 23 Ocak Pazartesi günü üç ayların ilki recep alı başlayacak. Peki, recep ayı haram ayı mıdır?

Haram ayları nelerdir? Recep ayı haram ay mıdır?

Haram aylar; Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep olarak ifade edilir. Bu 4 ay boyunca cahiliye döneminde savaş yapmak yasaklanmıştır. Bu aylar çıkana kadar barış ortamı mevcudiyetini korur.

Haram aylar, barış aylarıdır. Bu dört ayda savaşılmaz ve muhtaç durumda olan kişilere yardım edilir.

Tevbe Suresi / 36

Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın katında ayların sayısı on ikidir. Bu on iki ayın dördü haram aylardır. O aylar içinde sakın kendi benliklerinize / nefslerinize zulmetmeyin. Fakat müşrikler sizinle nasıl bir araya gelip savaşıyorsa siz de onlarla eksiksiz bir şekilde savaşın. Allah, helale yönelmiş olan takva sahipleriyle birliktedir.

Maide Suresi / 2

Ey iman edenler! Savaşmanın yasak olduğu haram aylarda kurbanlık olarak verilmiş hediyelere, Mescid'i Haramda ibadet edenlere saygısızlık etmeyin. Yalnızca ihramdan çıktığınızda avlanın. Sizi Mescid'i Haram'dan uzaklaştırmak isteyenlere karşı öfkelenmeyin ve düşmanca davranmayın. Kötülük ve savaşta değil, iyilikte, hayırda ve barışta yardımlaşın. Allah'tan korkun! Şüphesiz Allah'ın azabı çok çetindir.

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