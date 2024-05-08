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Yerel Haraç alamayınca çılgına döndü: Uzun namlulu silahla ateş açtı
Yerel

Haraç alamayınca çılgına döndü: Uzun namlulu silahla ateş açtı

Yeniakit Publisher
2024-05-08 14:29:06 - 2024-05-08 14:29:06
Haraç alamayınca çılgına döndü: Uzun namlulu silahla ateş açtı

Kartal'da haraç alamadığı dükkana uzun namlulu silahla ateş açtı.

Kartal'da bir dükkandan haraç alamayan kimliği belirsiz kişiler, aynı dükkana uzun namlulu silahla saldırı düzenledi. Yaşanılan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal Karlıktepe Mahallesi'nde bir pilavcı dükkanında saat 19.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürekli madde kullanan bir şahıs sokak üzerindeki pilavcı dükkanından yaklaşık 55 bin lira haraç istedi. Haracı vermeyen esnaf ile şahıs arasında kavga yaşandı. Haraç alamayacağını anlayan şahıs daha sonra motosikletli bir arkadaşıyla gelerek pilavcı dükkanına uzun namlulu silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Saldırıda dükkanın önünde bekleyen bir kişi ayağından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.



"4 aydır dükkana musallat oldular"
Öte yandan, pilavcı dükkanına saldırı düzenleyen şahısların yaklaşık 4 aydır dükkan sahibinin haraç vermemesi nedeniyle dükkana zarar verdikleri ve zaman zaman dükkana gelerek küfür, hakaret ve tehditte bulundukları görüntüler de ortaya çıktı. Dükkan çalışanlarından Mehmet Ataş, "Bize mermi sıktılar. Biz de etrafını sardık şahsın ve yakalayıp polise teslim ettik. Bizim müşteri ayağından yaralandı. Haraç istiyordu bizden, bir ara gelip 55 bin lira istedi. Ben de kabul etmedim. Polise söyledik. Bütün esnaf biliyor. Geliyor, küfür ediyor. Haraç istiyor sürekli" dedi.

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