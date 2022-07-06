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Gündem Hapiste ıslah olmayan Sedef Kabaş Bakan Koca'yı hedef aldı!
Gündem

Hapiste ıslah olmayan Sedef Kabaş Bakan Koca'yı hedef aldı!

Konya Şehir Hastanesi'nde intiharı göze almış bir caninin cinayetini provokasyon malzemesi yapan Sedef Kabaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef aldı. Kabaş, "İstifa edip gitmesi gerekenler sizlersiniz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 23:35:00 - 2022-07-06 23:39:30
Hapiste ıslah olmayan Sedef Kabaş Bakan Koca'yı hedef aldı!

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uydurduğu bir "atasözü" ile hakaret edip hapis yatan ama ıslah olmayan Sedef Kabaş, tüm Türkiye'yi yasa boğan doktor cinayeti üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef aldı.

Bakan Koca'nın başsağlığı mesajını alıntılayan Kabaş, "Doktorlar yıllardır haykırıyor, 'Can güvenliğimiz yok' diye. Ne güvence verdiniz, ne de haklarını.. Hatta 'giderlerse, gitsinler' bile dediniz! Bir doktorumuz (ve bir polikilinik çalışanı) 'hayattan kopartıldı' değil, katledildi!" dedikten sonra, "istifa" çığırtkanlığı yaptı:

İstifa edip, gitmesi gerekenler sizlersiniz!

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Yorumlar

alper

işte kendini bakmayanda siz söylemeye hakkı varmi  
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