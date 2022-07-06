Hapiste ıslah olmayan Sedef Kabaş Bakan Koca'yı hedef aldı!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uydurduğu bir "atasözü" ile hakaret edip hapis yatan ama ıslah olmayan Sedef Kabaş, tüm Türkiye'yi yasa boğan doktor cinayeti üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef aldı.

Bakan Koca'nın başsağlığı mesajını alıntılayan Kabaş, "Doktorlar yıllardır haykırıyor, 'Can güvenliğimiz yok' diye. Ne güvence verdiniz, ne de haklarını.. Hatta 'giderlerse, gitsinler' bile dediniz! Bir doktorumuz (ve bir polikilinik çalışanı) 'hayattan kopartıldı' değil, katledildi!" dedikten sonra, "istifa" çığırtkanlığı yaptı:

İstifa edip, gitmesi gerekenler sizlersiniz!