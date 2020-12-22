Hapis cezasına çarptırılan HDP'li Leyla Güven gözaltına alındı

Yargılandığı terör davasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve yakalama kararı çıkarılan HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Terör suçundan hapis cezasına çarptırıldı

Diyarbakır'da yargılanan eski HDP'li milletvekili Leyla Güven'e silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek suçundan 22 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Aldığı ceza miktarı nedeniyle mahkeme hükmüyle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

Leyla Güven gözaltına alındı

Hapis cezası kesinleşen Leyla Güven hakkında yakalama kararının çıkarılmasının ardından Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Kararın gerekçesi açıklandı

HDP eski milletvekili Leyla Güven'in terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan yargılanmasına Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Savcı mütalaasında, Leyla Güven'in Abdullah Öcalan'ın dört ayaklı paradigmasının üçüncü ayağını oluşturan DTK üyesi olduğunu, bu yapının 14 Temmuz 2011'de ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü bozmak için sözde özerklik ilan ettiğini belirtti.

Savcı, özerklik ilanıyla Güneydoğu'nun birçok yerinde çukur ve hendekler kazılarak çok sayıda güvenlik görevlisinin şehit edildiğine dikkat çekti. Mütalaada, sanığın da bu yapılanmanın eş başkanı olarak en üst düzeyde görev aldığı, toplantılara katıldığı, üye ve delegelere hitaben konuşmalar yaptığı, yine terör örgütü propagandasına dönüşen çok sayıda yasadışı korsan eylemlerde yer aldığı vurgulandı.

Sanık Güven'in, Suriye Kobani'de yaralanan ve tedavi edilmek için Şanlıurfa'nın Suruç İlçesine getirilen terörist Evindar Oruç'un tedavi edilmesi için milletvekili aracıyla teröristin İstanbul'a kadar götürülmesine yardımcı olduğu bildirildi. Teröristin burada özel bir hastanede tedavi edildikten sonra tekrar Suruç üzerinden Suriye'ye gönderilmesine yardımcı olduğu için terör örgütü üyesi olmak, propaganda yapmak suçlarından cezalandırılması talep edildi.