Hanzala yüzünü vahdete dönecek!

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Yapmış oldukları ilmi ve kültürel faaliyetlerle adından sıkça söz ettirmeye başlayan Türkiye Kardeşlik Birliği’nin (TÜRKAB) Genel Başkanı Sait Ali Arslan, Akit’e özel açıklamalarda bulundu. Medeniyet tasavvurunun ve kültürel birlikteliğin büyük önem taşıdığını kaydeden Arslan, ümmet coğrafyasının üzerindeki kara bulutların vahdet şuuru içerisinde hareket ederek çözüleceğini belirtti. Başkan Erdoğan’ın Türk gençliği için büyük bir rol model olduğunu vurgulayan Arslan, Erdoğan’ın mücadelesinin ufuk açıcı olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin dört bir tarafında gençlerimizle birlikte önemli projelere ve çalışmalara imza atıyorsunuz. Özellikle üniversite gençliği ile yakından ilgileniyorsunuz. Gençliğimizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Gençliğimiz enerji dolu. Geleceğimizi aydınlatıyorlar. Milletin birliğine ve inancına, ülkenin bütünlüğüne ve ebedi kardeşliğe hizmet ediyorlar. Yürekleriyle konuşuyorlar. Zihinleriyle çalışıyorlar. Yürekleri sadece Türkiye için değil; Filistin, Suriye, Afganistan, Somali, Myanmar için atıyor. Okuyorlar, yazıyorlar, davet ediyorlar, bilimle, ilimle yol alıyorlar. Elbette önlerinde engeller var. Elbette sıkıntılı gençliğimiz de var. Ama çok şükür eski Türkiye’nin barikatlarını aşan, zincirlerini kıran gençlik, yeni Türkiye ve daha adil bir dünya için onurlu bir duruş sergiliyorlar. Bu bir uyanıştır. Bu bir direniştir.

GENÇLİĞİN ÖNÜNÜ ERDOĞAN AÇTI

Gençliğimizin bu uyanışını neye bağlıyorsunuz?

- Öncümüz var. Rol modelimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Karşıya kaldığı tüm siyasi, askeri ve küresel engellemelerin ardından, sessiz yığınların sesi olarak dimdik ayakta durdu ve “muhtar bile olamaz” diyenlerin tüm tezlerini yerle bir etti. Kısa süre içerisinde Türkiye’de demokratik bir devrim gerçekleştirdi. Bu devrimi gençlerle birlikte yaptı. Her daim gençlerin önünü açtı. Direnişiyle gençliğimize rol model oldu. Kendi özünü göremeyen bir insan nesli meydana getirmek isteyenlerin oyunlarını bozdu. Bugün yaşanan bir öze dönüş sürecidir. Süreci başlatan Sayın Erdoğan’dır. Süreci başarıyla zafere taşıyacak olan medeniyet gençliğidir.

SORUMLULUK BİLİNCİ ŞART

Zafere giden yolda gençlere düşen görevler nelerdir?

- En başta, zor olana odaklanıp çalışmaktır. Hareketli olacağız, aceleci olmayacağız. Uyumayacağız, kitap okuyacağız. Okumayı, uykumuz gelsin diye değil; uykumuz kaçsın diye yapacağız. Gerçeklerle yüzleşip, daha dirençli olacağız. Boş boş oturmayacağız; doğayla, toprakla, ağaçla uğraşacağız. Durmayacağız! Yeni Türkiye hayalini paylaşıyorsak, bilim, kültür ve sanata zaman ayıracağız. Öğreneceğiz, keşfedeceğiz. Araştıracağız, bilim tarihine ve sanata olan ilgiyi artırmak için farkındalık oluşturacağız. Fikirde, sanatta, kültürde, siyasette, iktisadi hayatta başarılı olmalıyız. Sorumluluk bilincini kuşanırsak, “imkansız” diye bir şey yok. İnanırsak başarırız. Osmanlı’nın yıkılışından beri dağınık medeniyetimizi de toparlarız.

Dağınıklığı ümmetin gençleri toparlayacak

Nasıl bir medeniyet? Dağınıklığı toparlama imkânımız var mı?

- Ömrünü medeniyet üzerine düşünmekle geçiren büyük şair Sezai Karakoç’a göre medeniyetin tanımı şudur ve bu tanım, bizim için hâlâ geçerliliğini korumaktadır: “Medeniyet; insanoğlunun asıl gayesini gerçekleştirme çalışmalarından, ona varma anlayışından, onu bulma ve kaybetmeme gayretinden, o yöndeki duygu ve düşüncelerini ifade isteğinden doğan, kaynaklanan ve beslenen niyet ve faaliyetlerin, teori ve pratiğin, tasarım ve eserlerin reel ve potansiyel güçlerin tamamını ifade eder.”

Birlikte hareket etmeliyiz

İnsanlığın ortak değerler seviyesine yükselten anlayış medeniyettir. Medeniyet, faziletli, erdemli ve ahlaklı bireylerin ve toplulukların oluşması ve dayanışmasıdır. Bu buluşmayı sağlamak, dayanışmak zorundayız. İyiliğin ve adaletin tüm insanlığa şamil kılınması çabasıyla birlikte hareket etmeliyiz. Hanzala’nın yüzünü dönmesi bizim birlikteliğimize bağlı. Elbette bir dağınıklık var. Bu dağınıklığı toparlayacak olan ümmetin gençleri olacaktır. Umutsuzluğa yer yok.

Yorulmayacağız

Bu topraklarda son 100 yıldır süren zor bir mücadele var. Yorulmayacağız. Selahaddin Eyyubi, Sultan Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, yorulmadı, yılmadı. Bizler onların miraslarına sahip çıkmak zorundayız.