Hans’ın değil Allah’ın İslâmı

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın, yüce dinimiz İslam’ı, Alman kültürüne entegre etmek için kolları sıvaması büyük tepki çekti. Son yıllarda yüzlerce camimizin kundaklandığı, resmi olarak görevlendirilmiş din adamlarımızın “casus”bahanesiyle tutuklandığı Almanya’da, İslam dininin protestanlaştırma çabasına din adamlarımız sessiz kalmadı. Almanya’nın skandal nitelikteki uygulaması ile ilgili Akit’e konuşan ilahiyatçılar, İslam’ın protestanlaştırmaya çalışmanın beyhude bir çaba olduğunu sarf ettiler.

Mezhep savaşı tehlikesi

İslam Dünyası STK’ları Birliği Genel Sekreteri Ali Kurt,İslam’ın ilahi bir koruma altında olduğunu belirterek, şunları aktardı: “İslam’ın protestanlaştırılması gibi bir hareketi tasvip etmemiz mümkün değil. İslamiyet 1400 yıldır anlaşılamamış da, Batı dünyası mı anlamış. İslam’ı yozlaştıracak, dejenere edecek faaliyetlere alete olmamak lazım. İslam dünyasındaki birlik ve beraberliği tesis edecek en önemli unsur itikat birliğidir. Avrupa yıllarca mezhep savaşlarından çekti. Bizi de aynı tuzağa düşürmek istiyorlar. Teyakkuzda olmamız lazım.”

İslâm entegre edilemez!

İlahiyatçı Lütfi Şenocak da, şu değerlendirmede bulundu: “İslam hiçbir zaman yeniden yapılanmaz. Temel kaynak Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünnetidir. İslam’ı uyarlamaya çalışmak; yozlaştırmak ve protestanlaştırmaya giden yolu açmaktır. Buna Almanya’daki Müslüman kardeşlerimiz hiçbir zaman prim vermemelidir. İtibar etmemelidir. Kur’an nasıl indiyse aynen kıyamete kadar devam edecektir. Müminler de ona sımsıkı sarılacaktır. Bu bir kulluk sorumluluğumuzdur. Böyle bir tavra meyledilmemesi gerekir. İslam bir bütündür ve bütün olarak yaşanır.”