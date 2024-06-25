Haniyye ailesinden bir şehit daha verdi

Katil İsrail, Gazze'de ölüm kusmaya devam ediyor. Sahil şeridinde bu sabah yapılan alçak saldırı sonrasında şehit haberleri geldi.

HANİYE'NİN KIZ KARDEŞİ VE YEĞENLERİ ŞEHİT OLDU

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait uçaklar, Şatı Mülteci Kampı'nda Heniyye'nin ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ev tamamen yıkılırken aile üyelerinden en az 10 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Gazze kentindeki Muammedani Hastanesi kaynakları da Heniyye'nin kız kardeşi Zahr Abdusselam Heniyye'nin ölenler arasında olduğunu aktardı.

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nda da Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu. Saldırıda Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torunu hayatını kaybetmişti.



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İsmail Haniye'nin bu sabah ki bombardımanda şehit olan akrabaları:

- Zehr Abdusselam Haniye (İsmail Haniye'nin kız kardeşi)

- Nahid Ğazî Haniye (İsmail Haniye'nin yeğeni)

- İman Haniye (Nahid Ğazî'nin hanımı)

- Muhammed Haniye (Zehr Abdusselam'ın torunu)

- İsmail Haniye (torun)

- Mumin Haniye (torun)

- Zehr Haniye (torun)

- Şehid Haniye (torun)

- Êmâl Haniye (torun)

Haniye ailesinin şehit sayısı toplamda 69'a yükseldi.