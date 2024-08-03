Haniye'nin nasıl öldüğü ortaya çıktı: İran'dan resmi açıklama geldi

İran Devrim Muhafızları, önceki gün Tahran'da şehit edilen Hamas Lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen saldırının detaylarıyla ilgili yeni açıklama yaptı.

Açıklamada, "Suikast, Haniye'nin kaldığı konutun dışından ateşlenen 7 kg savaş başlığı taşıyan kısa menzilli bir mermiyle gerçekleştirildi" denildi. Ayrıca, "Suikastı Siyonist oluşum gerçekleştirdi ve ABD tarafından desteklendi" ifadelerine yer verildi.

İran, "İntikamın en uygun zamanda alınacağını" da vurguladı.

BİNANIN DİĞER KISIMLARINDA HASAR YOK

Haniye'nin ağırlandığı İran Cumhurbaşkanlığı’na ait kompleksin içerisindeki misafirhanenin saldırı sonrası çekilen görüntülerinde misafirhane binasında sadece Haniye'nin bulunduğu katın vurulduğu ve binanın diğer kısımlarında hasar olmadığı görüldü.

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CENAZESİ KATAR'DA DEFNEDİLDİ

Haniye için Katar’da cenaze töreni düzenlendi. Arap ve İslam dünyasından çok sayıda liderin katıldığı törende Türkiye heyeti de hazır bulundu. Haniye, Doha’nın 15 kilometre kuzeyindeki Luseyl kentinde defnedildi. Cenazede İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Türkiye’den de geniş bir heyet Doha’daki programda hazır bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birçok milletvekili törene katıldı.