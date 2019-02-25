Hanımları tehdit eden üşümenin hastalık hâli! Adı: Reyno Hastalığı

Çok soğuk havada ellerimizin üşümesi son derecede tabii bir olaydır. Vücudumuz soğuğa maruz kaldığında, vücut, iç ısısının düşmesini önlemek için el ve ayak derisi altındaki damarları daraltır ve böylece buralara giden kan miktarı azaltılmaya çalışır.

Bu da bizim üşümemize sebep olur.

Soğuktan etkilenme daha çok ırsî yaradılıştan gelen bir özelliktir. Hastalık olduğu söylenemez.

Fakat bu kapsamda Reyno (Raynaud) hastalığı vardır.

Soğuğa maruz kalan el ve ayak parmaklarında üşüme, ağrı, hissizlik ve karıncalanma, iğnelenme gibi belirtiler oluşur.

Parmak derisinde önce solukluk, sonra morarma ve kızarma şeklinde renk değişiklikleri de gelişir.

Hastalık, daha seyrek olarak burun, kulak, çene gibi kısımlarda da görülebilir. Bu, el ve ayak parmaklarında, vücudun burun ucu, dudaklar gibi uç kısımlarında soğuk ve stresle ortaya çıkar ve ataklarla seyreder.

Bu hastalıkta parmak atar damarlarında ve derinin küçük atar damarlarında geçici bir spazm (kasılma) olmakta ve buna bağlı olarak önce parmaklarda beyazlaşma, solukluk olmakta ve bazen da bu beyazlaşmayı morarma ve kızarıklık takip etmektedir.

Parmak atar damarlarında spazm olunca kan parmaklara bir süre yeterince gidemez ve parmakların hepsinde değil, genellikle bir veya ikisinde beyazlaşma, uyuşma olmaktadır.

Ataklar bir dakikadan kısa sürebileceği gibi bazen birkaç saat de devam edebilir. Atakların sayısı ve süresi uzadıkça kanlanmanın bozulmasına bağlı olarak deride incelme, derialtı dokusunda zayıflama ve parmaklarda incelme, tırnak uzamasında gecikme, parmakta ülser oluşumu gibi ciddi değişiklikler de meydana gelebilir.

Daha sonra uçlarda kan göllenmesi sonucu morarma olmaktadır.

Üçüncü dönemde ise spazm geçmektedir ve buna bağlı olarak kan akışı tekrar başlamakta ve parmaklarda reaktif hiperemiye bağlı kızarıklık ve ağrı olmaktadır.

Her hastada bu 3 evre olmayabiliyor.

Teşhiste ilk evre yani soğuk ile temas ile ortaya çıkan parmakların bazılarındaki renk solukluğu ve beyazlaşma yeterli olmaktadır. Bu renk değişikliğinin sınırları kesin olarak belirgindir. Toplam bu atak en fazla 15-20 dakika içinde geçmektedir.

Atakların sıklığı, şiddeti, süresi hastadan hastaya değişmektedir. Bazı hastalar gün içinde tekrarlayan ataklar yaşarken, bazıları bütün bir kış boyunca sadece 2-3 atak yaşamaktadır.

Hastaların %70-90’ı hanımlardır. Hele sigara içiyorlarsa... 15-40 yaşlara arasında daha çok görülür.

Matkap, elektrikli testere, çim biçme makineleri gibi titreşimli alet kullananlarda, sigara ve alkol içen kişilerde görülme ihtimali daha fazladır.

Soğuk yiyecek üretiminde ve soğuk hava depolarında çalışanlarda da daha sık rastlanmaktadır.

Bazı ilaçlar ve kimyasallar, kanda pıhtılaşmayı artıran bazı kan hastalıkları Bazı enfeksiyonlar da Reyno'yu tetiklemektedir.

Sebebi belli değil

Reyno hastalığının kesin sebebi belli değildir.

Bazı yüksek tansiyon, migren, soğuk algınlığı ve doğum kontrol hapları da ataklara sebep olabiliyor.

Bazen romatizmal hastalıklarla beraber görülebilir.

Bu yüzden altta yatan bir başka hastalığın olup olmadığını araştırılır.

Meselâ, tırnak dibi mikroskopisi ile de tırnak diplerinde küçük damarlarda bozulmalar var mıdır diye bakılmaktadır.

Bütün bunların yanında hastanın genel muayenesini yapıp, deride sertlik olup olmadığına bakılır.

Teşhiste, soğuk su ve stres testi

Hasta ellerini 30 saniye süreyle buzlu su içinde tutar ve 5 dakikalık aralarla 45 dakika boyunca parmak ucundan ısı ölçümleri yapılır. Normalde 10 dakika içinde ısı normale dönerken, Reyno hastalığında bu süre uzamış olarak bulunur.

Daha basit olarak, hastanın ellerinin soğuk suya batırılarak belirtilerin ortaya çıkıp çıkmadığına bakılarak da bir kanaate varılabilir.

Tedavisi biraz da sizin elinizde

Soğuk havalarda eldiven ve kalın çorap giyilmeli. Soğuk sudan ve dondurucudan korunmalı. Stresten, sigara ve alkolden uzak olunmalıdır.