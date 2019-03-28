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Hanımlar sıkı durun! İşte yüzünüzde güller açtıracak zeytinyağı maskesi

Yemeklerde, salatalarda kullandığımız zeytinyağı cilt sağlığı için son derece kıymetli bir besin. Evinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz zeytinyağı maskeleri cildinizin erkenden yaşlanmasının önüne geçecektir. İşte, birbirinden yararlı 5 zeytinyağı maskesi tarifi…

28 Mart 2019 Perşembe 08:52
Hanımlar sıkı durun! İşte yüzünüzde güller açtıracak zeytinyağı maskesi

Dünyanın en önemli zeytinyağı üreticilerinden olan Türkiye, her yıl tonlarla litre zeytinyağını ihraç ediyor. Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere Avrupa’da da kişi başı yıllık zeytinyağı tüketimi Türkiye’nin bir hayli üzerinde. Türk mutfağında ise Anadolu kadını genellikle tereyağı ve ayçiçek yağını kullanmayı tercih ediyor. Sağlıklı bir ömür için zeytinyağının günlük tüketim oranın artmasında fayda var. Ancak alışkanlıkları bir anda değiştirmenin de imkanı yok. Örneğin; son yıllarda ABD’de katı yağ yerine zeytinyağı kullanımı yükseliş gösterdi. Bunun sebebi ise zeytinyağının faydaları üzerine yapılan araştırmaların vatandaşlara yüksek sesle duyurulmaya başlanmış olması.

Faydaları biliniyor ancak tüketim çok az

Halk arasında “Hakiki zeytinyağı” olarak adlandırılan mucize sıvıyı genellikle Türk kadını salatalarda kullanmayı tercih ediyor. Az çok her evde bulunan zeytinyağını hanımlar bebeklerinin kabızlık durumlarında da ilaç niyetine kullanıyor. Aslında ne yapan çelişki! Faydalı olduğunu biliniyor ama kullanılmıyor.

Kanser savar

Sindirim sistemini rahatlatan zeytinyağı kansere karşı iyi bir savunucudur. Zeytinyağı ayrıca kalp ve kolesterol hastaları için önemli bir besindir. Metabolizmayı hızlandıran zeytinyağı kilo kaybına da yardımcı oluyor. Elbette, tüketiminde fazlaya kaçmamak kaydıyla.

Yaşlanmayı yavaşlatır

Yüksek oranda E vitamini içeren zeytinyağı cildi besler ve yaşlanma faktörlerini yavaşlatır. Zeytinyağını yemeklerde ve salatalarda kullanmanın yanı sıra cilt bakımında da tercih edebilirsiniz. Hazırlayacağınız maskeler, cildinizin erken yaşlanmasının önüne geçecektir.

Yüzünüzde güller açtıracak beş ayrı zeytinyağı maskesi tarifi:

 

Zeytinyağı-Bal maskesi

Cildiniz pul pul dökülüyorsa bu tarif tam size göre. 2 yemek kaşığı bal ile 1 yemek kaşığı zeytinyağını iyice karıştırın. Karışımı 20 saniye mikrodalga fırında ısıtın. Sürmeden önce karışımın ısısını kolunuzda küçük bir bölgede denemekte fayda var. Böylelikle aşırı ısınmış karışımın cildinizi yakıp yakmadığını kontrol edebilirsiniz. Maskeyi yüzünüze uyguladıktan sonra 5 dakika bekleyin. Ardından cildinizi ılık suyla temizleyin.

 Zeytinyağı-Avokado

 

Uzun zamandır iyi bir nemlendirici bulamadınız mı? O zaman bu maske tam size göre... Yarım avokado, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı balı iyice ezin. Cildinize uyguladığınız maskeyi 20 dakika sonra ılık suyla temizleyebilirsiniz.

 Zeytinyağı-Muz-şeker

 

Siyah noktalardan kurtulmanız için şahane bir peeling önerimiz var. Yarım muzu iyice ezdikten sonra içerisine birer kaşık şeker ve zeytinyağı ekleyin. Elde ettiğiniz karışımı siyah noktalarınızın üzerine kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

 

Zeytinyağı-Süt-Zerdeçal

 

Akne tedavisinde uygulayabileceğiniz bu maske sayesinde cildiniz bebek gibi olacak. 3 yemek kaşığı zerdeçalı bir kasenin içerisine alın süt ve zeytinyağından damla damla ekleyip karıştırın. Macun kıvamı elde ettiğinizde süt ve yağ eklemeyi bırakın. Maskeyi 20 dakika cildinizde beklettikten sonra ılık suyla temizleyin.

 

Zeytinyağı-Yumurta

 

Karma cilt tipine sahipseniz bu maske tam size göre... Yapmanız gereken çok basit; 1 yumurta ile 2 yemek kaşığı zeytinyağını iyice çırptıktan sonra yüzünüze uyguluyorsunuz. Maske kuruduğunda ılık suyla temizleyebilirsiniz.

 

 

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 08:52
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