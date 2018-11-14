Hanımlar ömürlerinin tam 6 yılını mutfakta tüketiyorlar..

Mutfak, özellikle kadınların ev içerisinde zamanının büyük bir kısmını geçirdiği yer.. Kimileri için mutfakta geçirilen zaman, rahatlama ve stres atma anlamı taşırken, kimileri için ise bir zorunluluk olarak görülüyor. Yapılan araştırmalar, mutfakta geçirilen vakitle ilgili oldukça ilginç sonuçlar veriyor.

Yapılan araştırmalara göre, annelerimiz 6 yılını mutfakta geçiriyor. Günde ortalama 1 saatlerinin mutfakta geçiren hanımlar için, bu zamanın 1 ayda 30 saat, 1 yılda 365 saate tekabül ettiği belirtildi. Ortalama ömür Allah nasib ederse 75 olarak hesaplandığında ne kadar uzun bir zaman düşünsenize..

Yeme içme kültürü ve hayat tarzı, aslında mutfağı ve mutfakta geçirilen zamanı direkt etkileyen unsurların başında geliyor. Bizim mutfak kültürü çok köklü ve zengin lezzetlere sahip.. Yemeğe verilen önem ve özen, Batılıların fast food beslenme tarzının aksine hazırlık sürecinde oldukça zaman alıyor.

Kadınlar için bir nevi stres atma mekanı olan mutfakların hem hijyenik, hem kolay kullanımlı olması gerekmez mi? Elbette.. Bunun için evin beyine önemli görevler düşüyor.

Türk kadını mutfak tercihlerinde hangi noktalara dikkat ediyor?

Mutfak tüm aileyi bir araya getiren, yemek yenilen, sohbet edilen, misafirlerle veya ev halkıyla ortak paylaşımların yapıldığı, ortak bir sosyalleşme alanı aslında. Hanımlar kimsenin kullanmadığını istiyor. Hünerli elleriyle övündüğü kadar mutfağını da en iyi şekilde kurmak istiyor. Bir kıyafet nasıl ki görünüşümüzü, hatta beden dilimizi değiştiriyorsa, mutfak da evin tüm havasını değiştiriyor, ev sahiplerinin tarzını, yaşayış ve hayatı algılayış biçimini yansıtıyor.

KARARI NASIL VERİYORLAR?

Kadınların yüzde 45’i mutfak türü seçmek için eşi ile birlikte kararını veriyor, yüzde 35’i ise tek başına karar veriyor. Son yıllarda erkeklerin de yorum yaptığını söylemek yanlış olmaz. Eskiden erkek bir köşede beklerdi. Şimdi ise eşler kararlarını birlikte veriyor. Hanımlar toz olmaması için açık raf istemiyor.

Kolay temizlenebilen, vakit kazandıran, kaşıklık, tel sepet gibi bol bölmeli ve bol aksesuvarlı, depolama alanı fazla olan mutfakları tercih ediyor.

Beden ve el ergonomisine uygun kullanıcı dostu tasarım, enerji tasarrufu sağlayan, hareket algılayıcı sensör aydınlatmalı led sistemi, kapakların kalın ve dayanıklı olması, çevreye sağlık açısından uygunluğu bulunan, kanserojen madde kullanılmadığını belirten CE belgesi, ortalama 50 kg taşıyacak kapasitede çekmece rayları, güvenlik ve kapaklar kapandığında ses çıkarmama özelliği, hava sirkülasyonu sağlayan toz tutucu özelliği ile ekstra temizlik, ithal aksesuarlar, sararmayan, dayanıklı tezgah yüzeyi, veya paslanmaz çelik tezgah hep istenilenler arasında.

Tabii bütün bunların, biraz da evin ekonomisinin kaldırabileceği ölçüde olması gerekiyor.