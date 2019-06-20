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Hanımlar el becerilerini sergiledi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi’nde kursa katılan kadınların işledikleri ürünler sergilendi.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:27
Hanımlar el becerilerini sergiledi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi’nde kursa katılan kadınların işledikleri ürünler sergilendi.


Mazıdağı İlçe Kültür Merkezi’nde Aile Destek Merkezi’nin el sanatları dikiş nakış sergisi açılış törenine İlçe Kaymakamı Mustafa Dinç, Aile Destek Merkezi Koordinatörü Neriman Yetiştiren Özçelik, kursiyerler ve davetliler katıldı. Sergide, el sanatları ve beceri kurslarına katılan kadınların hazırlamış oldukları el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı sergi ile biçki, dikiş ve nakışlar büyük ilgi gördü.


İlçe Kaymakamı Mustafa Dinç, kurs öğretmenlerinden ve kursiyerlerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Ortaya çıkan eserleri çok beğendiğini ifade eden Aile Destek Merkezi Koordinatörü Neriman Yetiştiren Özçelik, Mazıdağı ilçesinde el sanatlarının yaşatılmasının, toplumsal değerlerin muhafaza edilmesi adına önemli olduğunu söyledi. Özçelik, "El sanatlarının gelecek nesillere aktarılması anlamında açılan kurslara bayanlarımızın ilgi göstermesi ayrıca önemlidir. Sergilenen ürünlerin hepsi birbirinden değerlidir. Çünkü kursiyerlerimizin ortaya koydukları alın teri, emek ve çaba söz konusudur. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:27
  1. sergi
  2. sanat
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