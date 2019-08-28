Hanımlar bu detoks suyuyla hayalinizdeki kiloya ulaşmanız hiç de zor değil!

Çağımızın hastalığı obezite. Tüketilen yiyecekler, içecekler ve hareketsizlik obezitenin ana sebebi. Hal böyle olunca da etrafımızdaki insanların neredeyse hepsi fazlalıklarından yakınır halde. Kilo vermek için kalori takibi kadar, metabolizmayı hızlandıracak gıdalar tüketmek de çok kıymetli. Bunun içinse tarçın, zencefil ve zerdeçalın yanı sıra doğru içeceklerle metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her gün bir bardak çilekli-salatalıklı detoks suyu tüketerek fazlalıklarınızdan kurtulabilirsiniz.

Çileğin faydaları nelerdir?

Çilek iyi bir lif kaynağıdır.

C vitamini yönünden zengin olan çilek bağışıklık sistemini güçlendirir.

Antioksidan deposu olan çilek cildinizin yıllara meydan okumasına yardım eder.

Kötü kolesterolün düşmesine yardım eden çilek kalp sağlığını korur.

Çilek ölçülü tüketildiğinde kan şekerini düzenler.

Çilek ölçülü tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırır.

Yapılan bilimsel çalışmalar çileğin birçok kanser türünü önlediğini ortaya koymuştur.

Salatalığın faydaları nelerdir?

Salatalık önemli bir antioksidan deposudur.

Salatalıkların yüzde 96'sı sudan oluşur. Bu ise vücudun sıvı ihtiyacını karşılar.

Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde salatalık kilo vermeyi hızlandırır.

Düşük kalorili olan salatalık tam bir vitamin deposudur.

Çilekli-salatalıklı detoks içecek nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

2 su bardağı kadar dilimlenmiş çilek

1 adet büyük boy salatalık

1 adet limon

Taze nane

2 litre su

Çilekleri, salatalıkları, limonu ve naneyi güzelce yıkayın.

Tüm malzemeleri dilimleyip bir sürahiye doldurun.

Malzemelerin üzerine suyu ekleyin.

Yaklaşık 2 saat sonra suyunuzu gönül rahatlığıyla içebilirsiniz.

Hazırladığınız suyu buzdolabında 3-4 gün saklayabilirsiniz.

Kilo verme yolunda bol şanslar…