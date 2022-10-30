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Gündem Hanımefendi bunlardan rahatsız olmuş! Şebnem Korur Fincancı'dan "gözaltı saati" açıklaması
Gündem

Hanımefendi bunlardan rahatsız olmuş! Şebnem Korur Fincancı'dan "gözaltı saati" açıklaması

Türk Silahlı Kuvetleri'ne iftira atıp PKK'lı teröristleri güzelleyen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, gözaltına alınma saatini beğenmediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 23:33:00 -
Hanımefendi bunlardan rahatsız olmuş! Şebnem Korur Fincancı'dan "gözaltı saati" açıklaması

 Yeniakit.com.tr 

PKK yandaşı televizyon kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "Kimyasal silah kullanıyorlar" iftirası atan Şebnem Korur Fincancı, tutuklu bulunduğu Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'nde avukatları aracılığı ile Artı Gerçek'in sorularını cevapladı.

3 gündür cezaevinde sabun bulamadığını iddia eden Fincancı, "Geniş bir mekanda tek başımayım ancak sabuna bugün öğlenden sonra ulaşabildim. 61 yıl sonra ilk kez bir geceyi kitapsız geçirdim. Onun dışında rahatım yerinde." dedi.

Hanımefendi rahatsız olmuş!

Fincancı cezaevinde pozitif ayrımcılık gördüğünü ifade ederken, gözaltına alınmasına ilişkin ise şunları söyledi:

Gözaltı için eve kadar gelmeleri, mahkemeye götürmek için sabahın 05.45’ini seçmeleri, dayanışma için gelen dostlarımı şiddetle engellemeleri, gözaltı yaşatmaları pozitif ayrımcılıktan uzaklaştıkları, beni eşitledikleri noktalardı.

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