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Medya Hanımağa'nın Gelinleri oyuncuları kimler? Hanımağa'nın Gelinleri nerede çekildi?
Medya

Hanımağa'nın Gelinleri oyuncuları kimler? Hanımağa'nın Gelinleri nerede çekildi?

Hanımağanın Gelinleri filmi konusu nedir? Hanımağanın Gelinler oyuncuları kim? soruları TRT 1 yayın akışına bakıldığında 21 Temmuz Çarşamba günü bayram sineması olarak Hanımağa'nın Gelinleri filmi izleyiciyle buluşacak. TRT 1’in milli ve manevi değerleri gözeterek oluşturduğu yapımlar büyük beğeni topluyor. Peki Hanımağa'nın Gelinleri oyuncuları kimler? Hanımağa'nın Gelinleri konusu ne? Hanımağa'nın Gelinleri nerede geçiyor? Hanımağa'nın Gelinleri nerede çekildi? İşte Hanımağa'nın Gelinleri filme detayları.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 19:37:00 - 2021-07-21 19:41:47
Hanımağa'nın Gelinleri oyuncuları kimler? Hanımağa'nın Gelinleri nerede çekildi?

Hanımağa'nın Gelinleri oyuncuları... Çekimleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleşen Hanımağanın Gelinleri filmi konusu ile Hanımağanın Gelinleri oyuncuları merak ediliyor. Peki Hanımağanın Gelinleri filminde ne geçiyor?

Hanımağanın Gelinleri konusu ne?

Hanımağanın Gelinleri neyi anlatıyor? Çanakkale’de geniş bir çiftliğe sahip olan Dilber Hanımağa bayramı çocuklarıyla bir arada geçirmek ister ama çocuklar işlerini bahane ederek gelmek istemezler, fakat kimsenin beklemediği bir gelişme olur.

hanımağanın gelinleri

Dilber’in bayram öncesi aniden rahatsızlanması çocuklarının apar topar çiftliğe gelmesini sağlar, ancak çocuklar beraberlerinde bazı sırlarını da getirirler. Dilber bu sırlarla yüzleşirken ailesini bir arada tutmak için çabalayacaktır. Hastalığı tehlikeli bir seviyeye gelen Dilber, kısa kalan ömrünün son anlarındahem ailesinin sorunlarıyla ilgilenecek hem de bu hastalığı herkesten saklayarak ailesinin güzel bir bayram geçirmesini sağlayacaktır. Kurban Bayramı’nda evlatlarıyla bir araya gelen Dilber, çocukları ile özlem giderir ama beklenmedik bir şekilde yeni gelin adayı ile tanışır.

Dilber, yeni gelin adayının arkeolog olmasından hoşlanmaz. Çiftlikten kovduğu eski çalışanları gibi onun da define avcısı olduğunu düşünür. Dilber’in bir yıldır baktığı Kınalı’nın kaybolması ile tüm aile bilinmedik bir maceraya sürüklenir. Tüm olumsuzluklara rağmen Dilber, ailesine bir arada olmanın önemini öğretmiş olur. Böylece bu bayram tüm aile için farklı bir hayatın başlangıcı olacaktır.

hanımağanın gelinleri oyuncuları

Hanımağa'nın Gelinleri oyuncuları

Aslıhan Güner

Burak Serdar Şanal

Benian Dönmez

Sinan Çalışkanoğlu

Ferdi Sancar

Giray Altınok

Berfu Öngören

Güzide Arslan

Cezmi Baskın

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