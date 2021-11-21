  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 'Hanımağa' İstanbul'da enselendi!
Gündem

'Hanımağa' İstanbul'da enselendi!

İstanbul'da bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda 'Hanımağa' lakaplı Güniz A. ve Mustafa Kemal Y. yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 15:07:00 -
'Hanımağa' İstanbul'da enselendi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi, etkinlik alanlarının belirlenmesi ve aralarındaki yapının ortaya konulabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında önceki gün operasyon düzenledi.

"Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma" gibi olayları karıştığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen 'Hanımağa' lakaplı Güniz A. ve yöneticilerinden Mustafa Kemal Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kritik pazarlık başlıyor! İşte asgari ücret için beklenen zam oranı
Ekonomi

Kritik pazarlık başlıyor! İşte asgari ücret için beklenen zam oranı

Milyonları ilgilendiren asgari ücretteki zam oranı için kritik pazarlık, aralık ayındaki ilk toplantıyla başlayacak. Peki asgari ücretteki b..
Müslüme'nin ailesi jandarma karakolunda
Gündem

Müslüme'nin ailesi jandarma karakolunda

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan a..
Komşu ülkeden bomba hamle... İsrail ajanı ifşa edildi!
Gündem

Komşu ülkeden bomba hamle... İsrail ajanı ifşa edildi!

İran hükümetinin yarı resmî yayın organı Fars Haber Ajansı, siber casusluk faaliyetleri yapan İsrailli bir istihbarat yetkilisinin tüm kişis..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay