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Kadın - Aile Hanım göbeği tatlı tarifi, nasıl yapılır? Kolay hanım göbeği tarifi
Kadın - Aile

Hanım göbeği tatlı tarifi, nasıl yapılır? Kolay hanım göbeği tarifi

İşte Hanım Göbeği tarifi...

Yeniakit Publisher
2021-11-24 22:04:00 - 2021-11-25 13:57:03
Hanım göbeği tatlı tarifi, nasıl yapılır? Kolay hanım göbeği tarifi

Hanım göbeği tatlı tarifi için malzemeler

25-30 adet için;

1 yumurta
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı irmik
1,5 su bardağı un
1 vanilya
1 kabartma tozu
25-30 adet fındık

Şerbeti için;

3 su bardağı şeker
2,5 su bardağı su

Yapılışı

Malzemeleri karıştırıp kulak memesi kıvamında hamur yoğuralım. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeleri yuvarlayıp yağlanmış tepsiye dizelim. Her bezenin ortasına fındık batıralım. 200 C fırında iyice kızarana kadar pişirelim. Biraz kabarınca fındıklar da yükseliyor, pişerken elinizle hafif dibe doğru bastırırsanız fındıklar tatlının içinde kalıyor. Tencerede şerbeti hazırlayıp soğutuyoruz. Şerbeti soğuk , pişirdiğimiz bezeler sıcakken şerbeti döküyoruz. Afiyet olsun…

 

 

Lahana Sarma tarifi, nasıl yapılır? Kolay lahana sarma tarifi
Lahana Sarma tarifi, nasıl yapılır? Kolay lahana sarma tarifi

Kadın - Aile

Lahana Sarma tarifi, nasıl yapılır? Kolay lahana sarma tarifi

 
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