Hani yargı Erdoğan’ın 2 dudağının arasına bakıyordu! CHP'li röntgenciyi havaya uçuracak karar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin 21 Nisan 2020 tarihinde izinsiz fotoğrafını çektiği gerekçesiyle “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 5 yıla kadar hapsi istenen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık Suat Özçağdaş ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri ile partililer de izleyici olarak katıldı.

Mahkeme hakimi, basın mensuplarını duruşma salonunda ayakta kaldıkları ve duruşma düzenini bozdukları gerekçesiyle salondan dışarı çıkardı.

Duruşmada taraf avukatlarının son sözleri alındı. Sanık Suat Özçağdaş ise, atılı suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek beraatini istedi.

Beraat kararı verildi

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın 'boş arsanın karşısını fotoğrafladığı, meskene yönelik eyleme ilişkin somut delil bulunmadığı, suça konu olan yerin aleni açık alan olduğu ve dışarıdan gelip geçenler tarafından görülebilecek olduğu' gerekçesiyle Özçağdaş hakkında beraat kararı verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, 21 Nisan 2020'de aynı partiye mensup 2 kişiyle Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi'ne giderek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alıp kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği belirtiliyor.

Görüntüleri Kaftancıoğlu'na göndermişti

Özçağdaş'ın bu şekilde kayda aldığı görüntüyü partisinin il başkanı Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği kaydedilen iddianamede, müşteki Fahrettin Altun'un da avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Suat Özçağdaş'ın bu eyleme sanık Canan Kaftancıoğlu tarafından azmettirildiğini belirterek şikayetçi olduğu anlatılıyor.

İddianamede, şikayet dilekçesinde bu eylemin delili olarak Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından yazdığı yazıların gösterildiği ifade edilerek, sanık Kaftancıoğlu'nun bu nedenle "özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Öte yandan, sanık Canan Kaftancıoğlu aynı konu hakkında "suç işlemeye tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde başka bir davada da yargılanıyor.