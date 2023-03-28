  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Hani yandaştı, hani peşkeş vardı, hani zıkkım olsun diyordunuz… Ersin Arıoğlu vefat etti maskeler indi
Siyaset

Hani yandaştı, hani peşkeş vardı, hani zıkkım olsun diyordunuz… Ersin Arıoğlu vefat etti maskeler indi

Yeniakit Publisher
2023-03-28 14:25:00 -

CHP'li müteahhit Ersin Arıoğlu'nun vefatı, kemalist medyanın ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Arıoğlu yaşamını yitirdi. Arıoğlu CHP'de bir dönem milletvekilliği yaptı, aynı zamanda müteahhitti; Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelerinin ortaklarındandı.

Muhalefet, söz konusu projelerin "AK Parti yalakası müteahhitleri zengin etmek için" yapıldığını iddia ediyordu, özellikle Çanakkale Köprüsü'nde Arıoğlu'nun ortaklardan olduğunu bilmeyen muhalefet partileri büyük rezil olmuştu.

Arıoğlu'nun vefatının ardından Sözcü ve Cumhuriyet gibi kemalist medya organlarının ikiyüzlü tutumu tepki çekti.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde söz konusu tutum da masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu, hükümetin CHP'lilere de ihale verdiğini, liyakat ve maddi uygunluk arandığını, sadece AK Partililerin kollanmadığını vurgulayarak, kemalist medyanın Arıoğlu hakkındaki tutumlarını eleştirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tam da seçim zamanı işte patlatın bir haber... Sözcü ve Cumhuriyet'e duyuru: Erik çıktı
Tam da seçim zamanı işte patlatın bir haber... Sözcü ve Cumhuriyet'e duyuru: Erik çıktı

Medya

Tam da seçim zamanı işte patlatın bir haber... Sözcü ve Cumhuriyet'e duyuru: Erik çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Harun

Secimlerden sonra boyle sacmaliklara son vermeli hukumet iceride tek chp li birakmamali bunlar milli guvenlik sorunu artik...sosyal medya hesaplari kontrol edilip muhaliflik yapanlar ibb deki gibi kapidisari edilmeli onlar acidimi garibanlara

ADİL

YANİ BUNLARI YAZMAKLA O ÇÜRÜMÜŞ KÜFLÜ ZİHNİYETİN HE YANLIŞ YAPIŞIZ DİYECEKLERİNİ Mİ BEKLİYORSUNUZ
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23