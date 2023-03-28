Hani yandaştı, hani peşkeş vardı, hani zıkkım olsun diyordunuz… Ersin Arıoğlu vefat etti maskeler indi
CHP'li müteahhit Ersin Arıoğlu'nun vefatı, kemalist medyanın ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Arıoğlu yaşamını yitirdi. Arıoğlu CHP'de bir dönem milletvekilliği yaptı, aynı zamanda müteahhitti; Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelerinin ortaklarındandı.
Muhalefet, söz konusu projelerin "AK Parti yalakası müteahhitleri zengin etmek için" yapıldığını iddia ediyordu, özellikle Çanakkale Köprüsü'nde Arıoğlu'nun ortaklardan olduğunu bilmeyen muhalefet partileri büyük rezil olmuştu.
Arıoğlu'nun vefatının ardından Sözcü ve Cumhuriyet gibi kemalist medya organlarının ikiyüzlü tutumu tepki çekti.
Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde söz konusu tutum da masaya yatırıldı.
Karahasanoğlu, hükümetin CHP'lilere de ihale verdiğini, liyakat ve maddi uygunluk arandığını, sadece AK Partililerin kollanmadığını vurgulayarak, kemalist medyanın Arıoğlu hakkındaki tutumlarını eleştirdi.
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