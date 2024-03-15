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Medya Hani ‘Onlarda hukuk var hukuk ama bizde yok’ diyordunuz! Yeni Asya kış uykusundan uyandı
Medya

Hani ‘Onlarda hukuk var hukuk ama bizde yok’ diyordunuz! Yeni Asya kış uykusundan uyandı

Yeniakit Publisher
2024-03-15 16:39:00 -
Hani ‘Onlarda hukuk var hukuk ama bizde yok’ diyordunuz! Yeni Asya kış uykusundan uyandı

ABD başta olmak üzere Batı ülkelerinde hukuk olduğunu iddia edenlerin uykusu Gazze zulmüyle sona erdi.

Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmüne ilişkin Batı'nın iki yüzlü siyaseti, sonunda Yeni Asya'yı da kış uykusundan uyandırdı.

Gazete haberinde; ABD, İngiltere ve Fransa'nın hem katil İsrail'e silah yardımı yapıp hem Gazzey'ye havadan yardım bırakmasını eleştirdi. Haberde, "ABD, İngiltere ve Fransa'dan iki yüzlü siyaset" başlığı kullanıldı.

Yeni Asya bugüne kadar yaptığı haberlerde, ABD ile birlikte Batı ülkelerinde "hukuk" olduğunu iddia ederek Türkiye'yi hedef alıyorlardı.

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