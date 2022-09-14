Hani Merkez Bankası eksideydi! Bu dolarlar nereden geldi?
Merkez Bankası'nın ekside olduğu ve kasanın boş olduğunu iddia eden muhalefetin yalanları yatsıyı bulmuyor. Bloomberg Ekonomisti Baziki, Merkez Bankası'nın yılın ilk 8 ayında 75 milyar dolar döviz satışı yaptığı iddiasında bulundu.
Bloomberg Türkiye ve İsveç Ekonomisti Selva Baziki, Twitter hesabından Merkez Bankası'nın 2022’nin ilk 8 ayında arka kapıdan 75 milyar dolar döviz sattığını öne sürdü.
Selva Baziki, bunun aylık 9,5 milyar dolarlık bir döviz satışına tekabül ettiğini ekledi.
Baziki’nin yaptığı paylaşımdaki ifadeleri şöyle:
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ocak-Ağustos döneminde döviz piyasalarına 75 milyar dolar kadar müdahale ettiğini tahmin ediyoruz.
Bu da ayda 9,5 milyar dolara denk geliyor.
Müdahaleler, kısmen turizm gelirleri nedeniyle yaz boyunca yavaşlamış görünüyor."