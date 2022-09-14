Hani Merkez Bankası eksideydi! Bu dolarlar nereden geldi?

Bloomberg Türkiye ve İsveç Ekonomisti Selva Baziki, Twitter hesabından Merkez Bankası'nın 2022’nin ilk 8 ayında arka kapıdan 75 milyar dolar döviz sattığını öne sürdü.

Selva Baziki, bunun aylık 9,5 milyar dolarlık bir döviz satışına tekabül ettiğini ekledi.

Baziki’nin yaptığı paylaşımdaki ifadeleri şöyle:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ocak-Ağustos döneminde döviz piyasalarına 75 milyar dolar kadar müdahale ettiğini tahmin ediyoruz.

Bu da ayda 9,5 milyar dolara denk geliyor.

Müdahaleler, kısmen turizm gelirleri nedeniyle yaz boyunca yavaşlamış görünüyor."