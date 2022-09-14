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Ekonomi Hani Merkez Bankası eksideydi! Bu dolarlar nereden geldi?
Ekonomi

Hani Merkez Bankası eksideydi! Bu dolarlar nereden geldi?

Merkez Bankası'nın ekside olduğu ve kasanın boş olduğunu iddia eden muhalefetin yalanları yatsıyı bulmuyor. Bloomberg Ekonomisti Baziki, Merkez Bankası'nın yılın ilk 8 ayında 75 milyar dolar döviz satışı yaptığı iddiasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 20:01:00 -
Hani Merkez Bankası eksideydi! Bu dolarlar nereden geldi?

Bloomberg Türkiye ve İsveç Ekonomisti Selva Baziki, Twitter hesabından Merkez Bankası'nın 2022’nin ilk 8 ayında arka kapıdan 75 milyar dolar döviz sattığını öne sürdü.

Selva Baziki, bunun aylık 9,5 milyar dolarlık bir döviz satışına tekabül ettiğini ekledi.

Baziki’nin yaptığı paylaşımdaki ifadeleri şöyle:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ocak-Ağustos döneminde döviz piyasalarına 75 milyar dolar kadar müdahale ettiğini tahmin ediyoruz.

Bu da ayda 9,5 milyar dolara denk geliyor.

Müdahaleler, kısmen turizm gelirleri nedeniyle yaz boyunca yavaşlamış görünüyor."

 

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