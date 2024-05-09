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Gündem Hani İsrail destekçisi Avrupa’da hukuk vardı hukuk Babacan! Avrupa'ya karşı kedi Erdoğan'a karşı aslan
Gündem

Hani İsrail destekçisi Avrupa’da hukuk vardı hukuk Babacan! Avrupa'ya karşı kedi Erdoğan'a karşı aslan

Yeniakit Publisher
2024-05-09 20:26:00 -
Hani İsrail destekçisi Avrupa’da hukuk vardı hukuk Babacan! Avrupa'ya karşı kedi Erdoğan'a karşı aslan

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ‘Onlarda hukuk var hukuk’ dediği Avrupa'nın terörist İsrail'e destek çıkmasına ses çıkarmazken Gazze için atılabilecek her adımı atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdı.

 RECEP YEŞİL 

Arkasına ABD ve Avrupa'yı alan İsrail, Filistinlileri katletmeye devam ediyor.

Dünya, terör devleti İsrail'e göz yumarken başta Türkiye ve Katar olmak üzerine bir elin parmağını geçmeyen ülkeler mazlum Filistinlilerin yanında yer alıyor.

Filistin'e en büyük yardımı yapan Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İsrail'le ticareti durdurdu.

İsrail'e ağır darbe

İsrail Basını Türkiye'nin İsrail'e uyguladığı ekonomik ambargo kararının sonuçlarına yönelik analiz yayınladı. Kararın çok ani ve ve etkili olduğu vurgulanırken bunun hayat pahalılığını arttıracağına dikkat çekildi.
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The Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, ihracat ve ithalatın durdurulmasının firmaları zor durumda bırakacağı belirtildi. İsrailli ithalatçıların bir kısmının daha uzun ve daha maliyetli nakliye rotası olan Slovenya gibi üçüncü ülkeler üzerinden dolaylı nakliye yolları arayışında olduğu, bazılarının ise Türk tedarikçileri Avrupa ve ABD'deki çok daha pahalı firmalarla değiştirmek zorunda kalacağı kaydedildi.

Avrupa'ya karşı kedi Erdoğan'a karşı aslan

AK Parti'yi bölme hayaliyle DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, Avrupa'ya karşı kedi olurken Erdoğan'a karşı aslan kesildi.

Babacan ‘Onlarda hukuk var hukuk’ dediği Avrupa'nın terörist İsrail'e destek çıkmasına ses çıkarmazken Gazze için atılabilecek her adımı atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdı.

Sosyal medyadan laf salatası yapan Ali Babacan şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Erdoğan, bugün aklınıza Gazze düştüğünde kendinize şu soruyu sorun: Gücü dernek yöneticileriyle, evinde şüphelilerin yakalandığı vekillerle sınırlı bir iktidar Gazze’ye yardım edebilir mi? Gazze yardım bekliyor, el uzatamıyorsunuz. Caydırıcı gücünüz yok, etkili olamıyorsunuz.

Hukuk yok, geçim sıkıntısı büyük, insanlar zorluk içinde. Hepsinin sebebi belli: Kötü yönetim. Bu gidişata son verin, gereği için harekete geçin. Buna, başta Sinan Ateş olmak üzere tüm siyasi cinayet davalarına sahip çıkarak; siyaseti, yargıyı, kolluğu çetelerden temizlemekle başlayın.”

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