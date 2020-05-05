Hani israftı? İmamoğlu kiralık araca doymuyor!

Hiçbir iş yapmayıp da her işi yapıyormuş gibi görünen İmamoğlu her kuruşunda 16 milyon İstanbullunun hakkı olan paraları yandaşlarının rahatlığı için har vurup harman savuruyor. AK Partili İBB’nin millete hizmet için kullandığı araçları, Yenikapı’ya çekerek israf diye gösteren ve iğrenç bir algı operasyonuna imza atan İmamoğlu, araç kiralama ihalelerine doymak bilmiyor. İBB bünyesine yerleştirdiği kadrolarını memnun etmek için yeni araçlar kiralayan ve yandaşlarının altına çeken İmamoğlu, yeni bir vurgun için kolları sıvadı. İBB iştiraki İSFALT’ın kaymak tabakasına tahsis edilmek üzere 88 yeni araç kiralanması için bizzat İmamoğlu tarafından talimat verildi.

İsrafın sınırı yok

Kirli pazarlık yaptığı HDP’nin oylarıyla başkanlığı kazanan İmamoğlu, AK Parti döneminde tasarruf edilerek biriktirilen belediye kasasındaki paraları ihale adı altında yandaş firmalara aktarıyor. 21 Mayıs’ta yapılacak ihalede araçlarının tamamının 2020 model ve 0 kilometre olması ısrarla vurgulanıyor. ‘Araç Kiralama Hizmet Alım İşi Özel Teknik Şartnamesi’nde, “Araçlar 24 ay süreyle kiralanacaktır. Yüklenici tarafından teslim edilecek ilk beş grup araçlar 2020 model ve ‘0’ kilometre altı olacaktır” ifadelerine yer veriliyor.

Yardım parası lüks ihalelere

95 liralık gıda kolisini 150 liraya satmak isterken suçüstü enselenen İmamoğlu’nun, hizmetten çok israflarıyla gündeme geliyor. Öte yandan; ihaleleri halka açık ve şeffaf yapacağını iddia eden İmamoğlu’nun, yangından mal kaçırır gibi sessiz sedasız yapması da dikkatlerden kaçmıyor.

Yerel seçimleri PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin oylarıyla kazanan İmamoğlu, tasarruf etmek bir yana tüyü bitmemiş yetimin hakkını bile çarçur ediyor.

Yerel seçimler öncesi millete hizmet için çalışan araçları ‘israf’ diye lanse ederek Yenikapı’da şov amaçlı sergileyen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, belediye iştiraki İSFALT’a 88 yeni araç kiralamak için ihale açtığı belirlendi.