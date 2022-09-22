Hani işkencede ölmüştü? Mahsa Amini’nin ölüm anına ait görüntüler ortaya çıktı!
İran'da karakolda işkence görerek öldüğü öne sürülen Mahsa Amini'ye ait polis karakolundaki görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Amini’nin işkencede değil karakoldaki eğitim anında kalp krizi geçirerek yere yığıldığı anlar yer aldı.
Yeniakit.com.tr
İran’da, Mahsa Amini’nin ölümü üzerine başlayan şeriat karşıtı protestolar sürerken, 22 yaşındaki kadının ölüm anına ait görüntüler ortaya çıktı.
İran Haber Ajansı tarafından servis edilen görüntülerde, Amini’nin polis karakolunda verilen eğitim için geldiği seminerdeki görüntüleri yer aldı.
Videoda Mahsa Amini’nin seminer esnasında kalp krizi geçirdiği ve bir anda yere yığıldığı görüldü. Görüntüler İran'da oynanan oyunu gözler önüne serdi.