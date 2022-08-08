Hani eşcinsel hastalığı değildi? Kaos GL'den ücretsiz HIV testi duyurusu!

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Kaos GL adlı İsveç fonlu eşcinsel temsilcisi dernek, bünyelerindeki reziller için ücretsiz HIV Testi kampanyasını büyüttüğünü duyurdu.

Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, bundan böyle ücretsiz HIV testi hizmetinin Samsun ve Adana'da da verileceği bilgisi paylaşıldı.

Hani eşcinsel hastalığı değildi?

HIV virüsünün eşcinsel sapkınlardan yayıldığı gerçeğini hemen her platformda inkar eden sapkın temsilcileri, gelişmeyi duyurdukları haberin detayında, başvuru yapanların kimlik bilgisinin saklı tutulacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Dernek, proje kapsamında nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu iki şehir Adana ve Samsun’u hedefledi. Bu kentlerde artık isteyen kişiler ücretsiz ve kişisel bilgilerini kimseyle paylaşmadan HIV testi yaptırabilecek.